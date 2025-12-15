Nguyên nhân vụ tai nạn chết người trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Sáng nay 15.12, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5, Phòng 6, Cục CSGT cho biết trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn đi qua tỉnh Quảng Trị xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Xe bán tải lật nghiêng sau khi mất lái ẢNH: CỤC CẢNH SÁT GIAO THÔNG

Trước đó, khoảng 4 giờ 10 phút ngày 14.12, ô tô bán tải BS 73C - 131.xx do ông V.C.C (42 tuổi, ở xã Lệ Thủy, Quảng Trị) điều khiển lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn (đoạn đi qua P.Quảng Trị) bất ngờ mất lái trong điều kiện thời tiết trời có mưa, mặt đường trơn trượt.

Sau sự cố, xe tải lao vào bên lề đường và lật nghiêng sang phía làn đường ngược chiều. Hậu quả, phương tiện bị hư hỏng nặng, ông C. được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng tài xế đã tử vong ẢNH: CỤC CẢNH SÁT GIAO THÔNG

Sau khi nắm được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm, phân luồng giao thông.

Nguyên nhân sơ bộ xác định tai nạn xảy ra là do thời tiết xấu, đường trơn khiến tài xế không kiểm soát được phương tiện.

Đáng chú ý, khu vực xảy ra tai nạn là điểm mất an toàn giao thông, đã được các lực lượng chức năng xác định trước đó nhưng hiện tại vẫn chưa khắc phục.