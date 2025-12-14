Vụ sạt lở ở Mai Châu: 3 người tử vong, đã tìm thấy 1 thi thể

Tối 14.12, Công an tỉnh Phú Thọ cập nhật tình hình cứu hộ, cứu nạn liên quan đến vụ sạt lở ở Mai Châu.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân ẢNH: CACC

Theo đó, lúc 15 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo về vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng xảy ra trên tuyến QL6, đoạn qua xóm Nhuối, xã Mai Châu.

Đơn vị đã huy động lực lượng, phương tiện gồm 2 xe chữa cháy, 2 xe cứu nạn, cứu hộ cùng 30 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Tại thời điểm này, hiện trường bị đất đá vùi lấp nghiêm trọng, gây chia cắt mặt đường, nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Hiện trường vụ sạt lở ẢNH: CACC

Sau nhiều nỗ lực, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 thi thể là anh Phạm Đức T., 28 tuổi, quê ở xã Mê Linh, Hà Nội.

Công an tỉnh Phú Thọ nhận định vụ sạt lở đã khiến 3 người tử vong, ngoài anh T. thì lực lượng vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng tiếp tục thống kê, làm rõ.

Hình ảnh được người dân ghi lại cho thấy, hàng nghìn mét khối đất đá từ ta luy dương đổ xuống, phủ kín mặt đường, chắn ngang QL6, vùi lấp một số phương tiện đi đường.

Hiện nay các lực lượng đã tìm thấy 1 thi thể trong vụ sạt lở ẢNH: CACC

Thông tin từ Chi cục Thủy lợi tỉnh Phú Thọ và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Lạc Sơn, vụ sạt lở trên đã vùi lấp 3 người. Trong đó, 2 nạn nhân được xác định là công nhân thuộc công ty quản lý đường bộ đang làm nhiệm vụ sơn kẻ đường; 1 người dân đi xe máy qua đường (chưa xác định danh tính).

Công an xã Mai Châu đề nghị người dân và các phương tiện chủ động lựa chọn lộ trình, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trên QL6.