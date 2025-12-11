Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Thông xe đèo D’Ran sau hơn 40 ngày bị sạt lở nghiêm trọng

Lâm Viên
Lâm Viên
11/12/2025 11:12 GMT+7

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo, từ 9 giờ ngày 11.12 cho phép ô tô dưới 16 chỗ và xe tải dưới 5 tấn được phép lưu thông qua đèo D'Ran sau hơn 40 ngày đèo này bị sạt lở nghiêm trọng.

Sáng 11.12, ông Trương Trung Thắng, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, kể từ 9 giờ sáng cùng ngày cho phép giới hạn phương tiện lưu thông qua đèo D'Ran, QL20 (P.Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) sau hơn 40 ngày bị sạt lở nghiêm trọng.

Thông xe đèo D'Ran sau 40 ngày sạt lở giúp người dân thuận tiện di chuyển - Ảnh 1.

Từ 9 giờ ngày 11.12, xe ô tô chở người dưới 16 chỗ, xe tải có trọng tải dưới 5 tấn được phép lưu thông trở lại trên đèo D'Ran, QL20

ẢNH: LÂM VIÊN

Cụ thể, cho phép người và xe ô tô chở người dưới 16 chỗ, xe tải có trọng tải dưới 5 tấn được phép lưu thông trở lại trên đèo D'Ran QL20.

Với các phương tiện có trọng tải trên 5 tấn, xe ô tô chở người từ 16 chỗ trở lên từ các khu vực Đà Lạt về xã D'Ran đi Phan Rang (Khánh Hòa) và ngược lại, chủ động lựa chọn xuống đèo Mimosa hoặc đèo Prenn theo QL20 tới ngã ba Fi Nôm rẽ trái lưu thông theo tuyến QL27 tới đèo Ngoạn Mục (còn gọi Sông Pha) để đi Phan Rang.

Thông xe đèo D'Ran sau 40 ngày sạt lở giúp người dân thuận tiện di chuyển - Ảnh 2.

Đoạn sạt lở trên đèo D'Ran cơ bản được khắc phục

ẢNH: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã thông tin, đêm 28.10 đèo D'Ran bị sạt lở nghiêm trọng tại Km 262+400 đến Km 262+530, QL20 (P.Xuân Trường - Đà Lạt) đoạn qua cầu Treo. Tại đây, còn xuất hiện tình trạng sụt lún quả đồi phía trên với cung trượt khoảng 3.500 m2 và trên 60.000 m3, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Sau đó, tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đèo D'Ran qua đoạn sạt lở để khắc phục và hạ tải phía sườn đồi bên trên.

Thông xe đèo D'Ran sau 40 ngày sạt lở giúp người dân thuận tiện di chuyển - Ảnh 3.

Đến nay việc hạ tải cơ bản hoàn thành, nhưng các đơn vị thi công vẫn tiếp tục vận chuyển đất phía triền đồi

ẢNH: LÂM VIÊN

Thông xe đèo D'Ran sau 40 ngày sạt lở giúp người dân thuận tiện di chuyển - Ảnh 4.

Chuẩn bị vật tư gia cố ta luy âm bị sạt lở trên đèo D'Ran

ẢNH: LÂM VIÊN

Đến nay, việc hạ tải cơ bản hoàn thành nhưng các đơn vị thi công vẫn tiếp tục vận chuyển đất phía triền đồi và dùng ván thép gia cố vị trí sạt lở ta luy âm.

Do đó, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân hạn chế việc lưu thông qua khu vực trên vào ban đêm, khi tầm nhìn bị hạn chế (sương mù) nhất là khi có mưa lớn, trừ trường hợp cần thiết. Đồng thời, trong quá trình lưu thông chú ý quan sát hiện trạng tuyến để kịp thời xử lý nếu có sự cố xảy ra.

Sạt lở đèo D’Ran: Gian nan vượt đường tạm xuyên rừng sình lầy

Sạt lở đèo D'Ran khiến giá vận chuyển hàng hóa tăng gấp đôi

Sạt lở đèo D'Ran khiến giá vận chuyển hàng hóa tăng gấp đôi

Từ ngày sạt lở đèo D'Ran, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cấm người và phương tiện qua lại đã khiến giá vận chuyển hàng hóa từ xã D'Ran lên Đà Lạt tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần.

