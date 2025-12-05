Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Thông đèo Prenn trên tuyến đường ra vào Đà Lạt sau gần 20 giờ tạm ngưng

Lâm Viên
Lâm Viên
05/12/2025 10:31 GMT+7

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho phép xe cộ lưu thông qua đèo Prenn từ 9 giờ ngày 5.12, sau 20 giờ tạm đóng để khắc phục sạt lở.

Sáng 5.12, ông Nguyễn Thanh Chương, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, đã ký văn bản cho phép tạm thời lưu thông trở lại trên tuyến đường đèo Prenn (P.Xuân Hương - Đà Lạt) từ ngày 5 đến 7.12.

Thông đèo Prenn trên tuyến đường ra vào Đà Lạt sau gần 20 giờ tạm ngưng - Ảnh 1.

Từ 9 giờ ngày 5.12, các phương tiện được phép lưu thông qua đèo Prenn (sau 20 giờ tạm ngưng để khắc phục sạt lở)

ẢNH: LÂM VIÊN

Theo văn bản, người và phương tiện (trừ ô tô tải) được phép đi lại trên đèo Prenn theo khung giờ quy định. Ngày 5.12, các phương tiện được lưu thông từ 9 giờ đến 22 giờ. Trong hai ngày 6 và 7.12, thời gian lưu thông kéo dài từ 5 giờ đến 22 giờ.

Thông đèo Prenn trên tuyến đường ra vào Đà Lạt sau gần 20 giờ tạm ngưng - Ảnh 2.

Khẩn trương khắc phục sạt lở trên đèo Prenn

ẢNH: LÂM VIÊN

Từ tối 4.12 đến sáng 5.12, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng cùng đơn vị thi công đã huy động nhiều máy móc như xe múc, xe ben, máy cưa… làm việc xuyên đêm để khẩn trương xử lý các điểm sạt lở trên đèo Prenn, đoạn Km224+600 - Km224+700 QL20.

Hàng trăm khối đất đá và cây cối sạt xuống mặt đường đã được thu dọn. Song song đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng và đơn vị chủ rừng cưa hạ, xử lý những cây thông trên đỉnh taluy có dấu hiệu bật gốc, nguy cơ ngã đổ.

Thông đèo Prenn trên tuyến đường ra vào Đà Lạt sau gần 20 giờ tạm ngưng - Ảnh 3.

Sạt lở phía taluy dương tại Km 225+300 QL20 khiến giao thông bị ách tắc

ẢNH: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã thông tin, trưa 4.12, dù thời tiết tại Đà Lạt đã ngớt mưa nhưng đèo Prenn, cửa ngõ chính vào, ra Đà Lạt (Lâm Đồng), bất ngờ xảy ra sạt lở taluy dương tại Km225+300 QL20, khiến giao thông ách tắc. Để khắc phục sự cố, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã thông báo tạm dừng lưu thông qua khu vực sạt lở trên đèo Prenn.

