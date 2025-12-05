Thông đèo Prenn trên tuyến đường ra vào Đà Lạt sau gần 20 giờ tạm ngưng

Sáng 5.12, ông Nguyễn Thanh Chương, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, đã ký văn bản cho phép tạm thời lưu thông trở lại trên tuyến đường đèo Prenn (P.Xuân Hương - Đà Lạt) từ ngày 5 đến 7.12.

Từ 9 giờ ngày 5.12, các phương tiện được phép lưu thông qua đèo Prenn (sau 20 giờ tạm ngưng để khắc phục sạt lở) ẢNH: LÂM VIÊN

Theo văn bản, người và phương tiện (trừ ô tô tải) được phép đi lại trên đèo Prenn theo khung giờ quy định. Ngày 5.12, các phương tiện được lưu thông từ 9 giờ đến 22 giờ. Trong hai ngày 6 và 7.12, thời gian lưu thông kéo dài từ 5 giờ đến 22 giờ.

Khẩn trương khắc phục sạt lở trên đèo Prenn ẢNH: LÂM VIÊN

Từ tối 4.12 đến sáng 5.12, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng cùng đơn vị thi công đã huy động nhiều máy móc như xe múc, xe ben, máy cưa… làm việc xuyên đêm để khẩn trương xử lý các điểm sạt lở trên đèo Prenn, đoạn Km224+600 - Km224+700 QL20.

Hàng trăm khối đất đá và cây cối sạt xuống mặt đường đã được thu dọn. Song song đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng và đơn vị chủ rừng cưa hạ, xử lý những cây thông trên đỉnh taluy có dấu hiệu bật gốc, nguy cơ ngã đổ.

Sạt lở phía taluy dương tại Km 225+300 QL20 khiến giao thông bị ách tắc ẢNH: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã thông tin, trưa 4.12, dù thời tiết tại Đà Lạt đã ngớt mưa nhưng đèo Prenn, cửa ngõ chính vào, ra Đà Lạt (Lâm Đồng), bất ngờ xảy ra sạt lở taluy dương tại Km225+300 QL20, khiến giao thông ách tắc. Để khắc phục sự cố, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã thông báo tạm dừng lưu thông qua khu vực sạt lở trên đèo Prenn.