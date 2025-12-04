Cấm lưu thông qua đèo Prenn; thông đèo Mimosa từ 15 giờ 30 ngày 4.12

Chiều ngày 4.12, ông Nguyễn Thanh Chương, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ký thông báo việc phân luồng giao thông trên đèo Prenn để phục vụ khắc phục sạt lở.

Theo đó từ 13 giờ cùng ngày, cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông qua đoạn sạt lở đèo Prenn; đồng thời từ 15 giờ 30, xe cộ được phép lưu thông qua đèo Mimosa sau khi khắc phục xong sự cố sạt lở.

Từ 13 giờ ngày 4.12 cấm tất cả phương tiện qua đèo Prenn ẢNH: LÂM VIÊN

Nỗ lực khắc phục xong sạt lở đèo Mimosa trong ngày 4.12

Do ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 2 - 4.12, tại tuyến đường đèo Prenn đoạn Km224+600 - Km224+700 (thuộc P.Xuân Hương - Đà Lạt), xảy ra sạt lở mái taluy dương, đất đá vùi lấp mặt đường gây ách tắc giao thông. Hiện nay, trên mái taluy dương đang xuất hiện các vết nứt, làm mất ổn định mái taluy dẫn đến một số cây thông trên đỉnh taluy có nguy cơ ngã đổ, tiềm ẩn nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên tuyến.

Sở Xây dựng đang phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai phương án hốt dọn đất đá sạt lở và tổ chức chặt hạ cây có nguy cơ ngã đổ làm ảnh hưởng đến an toàn cho phương tiện lưu thông trên tuyến.

Hiện trường sạt lở đèo Prenn trưa 4.12 ẢNH: LÂM VIÊN

Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến và phục vụ công tác khắc phục sạt lở, Sở Xây dựng cấm người và phương tiện lưu thông qua vị trí Km224+600 - Km224+700 (từ Đà Lạt vẫn có thể theo đường đèo Prenn đến thác Datanla rẽ vào khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm để đi theo đèo Sacom xuống cao tốc Liên Khương - Prenn).

Từ 13 giờ ngày 4.12 cấm tất cả các phương tiện lên đèo Prenn ẢNH: LÂM VIÊN

Mưa lớn lại sạt lở đèo Mimosa và các đèo, gây ngập lụt nặng nhiều nơi

Sở Xây dựng Lâm Đồng hướng dẫn cụ thể, từ cao tốc Liên Khương – Prenn tất cả các loại phương tiện giao thông được lưu thông theo hướng đèo Mimosa hai chiều bắt đầu từ 15 giờ 30 ngày hôm nay (4.12).

Hoặc từ cao tốc Liên Khương – Prenn tất cả các loại phương tiện giao thông (trừ xe tải) rẽ trái vào đường đèo Sacom - hồ Tuyền Lâm để đến trung tâm Đà Lạt và ngược lại.

Một hướng thứ 3, từ trung tâm Đà Lạt tất cả các loại phương tiện đi vào làng hoa Vạn Thành để xuống đèo Tà Nung theo đường 725 tới ngã ba Cửa rừng rẽ trái vào QL27 để ra cao tốc Liên Khương- Prenn (hoặc ngược lại).