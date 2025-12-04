Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Cấm lưu thông qua đèo Prenn; thông đèo Mimosa từ 15 giờ 30 ngày 4.12

Lâm Viên
Lâm Viên
04/12/2025 15:21 GMT+7

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa thông báo cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông qua đèo Prenn từ 13 giờ ngày 4.12. Với đèo Mimosa, xe cộ được phép lưu thông từ 15 giờ 30 cùng ngày.

Chiều ngày 4.12, ông Nguyễn Thanh Chương, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ký thông báo việc phân luồng giao thông trên đèo Prenn để phục vụ khắc phục sạt lở. 

Theo đó từ 13 giờ cùng ngày, cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông qua đoạn sạt lở đèo Prenn; đồng thời từ 15 giờ 30, xe cộ được phép lưu thông qua đèo Mimosa sau khi khắc phục xong sự cố sạt lở.

Cấm lưu thông qua đèo Prenn, từ 15 giờ 30 xe được lưu thông qua đèo Mimosa - Ảnh 1.

Từ 13 giờ ngày 4.12 cấm tất cả phương tiện qua đèo Prenn

ẢNH: LÂM VIÊN

Nỗ lực khắc phục xong sạt lở đèo Mimosa trong ngày 4.12

Do ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 2 - 4.12, tại tuyến đường đèo Prenn đoạn Km224+600 - Km224+700 (thuộc P.Xuân Hương - Đà Lạt), xảy ra sạt lở mái taluy dương, đất đá vùi lấp mặt đường gây ách tắc giao thông. Hiện nay, trên mái taluy dương đang xuất hiện các vết nứt, làm mất ổn định mái taluy dẫn đến một số cây thông trên đỉnh taluy có nguy cơ ngã đổ, tiềm ẩn nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên tuyến.

Sở Xây dựng đang phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai phương án hốt dọn đất đá sạt lở và tổ chức chặt hạ cây có nguy cơ ngã đổ làm ảnh hưởng đến an toàn cho phương tiện lưu thông trên tuyến.

Cấm lưu thông qua đèo Prenn, từ 15 giờ 30 xe được lưu thông qua đèo Mimosa - Ảnh 2.

Hiện trường sạt lở đèo Prenn trưa 4.12

ẢNH: LÂM VIÊN

Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến và phục vụ công tác khắc phục sạt lở, Sở Xây dựng cấm người và phương tiện lưu thông qua vị trí Km224+600 - Km224+700 (từ Đà Lạt vẫn có thể theo đường đèo Prenn đến thác Datanla rẽ vào khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm để đi theo đèo Sacom xuống cao tốc Liên Khương - Prenn).

Cấm lưu thông qua đèo Prenn, từ 15 giờ 30 xe được lưu thông qua đèo Mimosa - Ảnh 3.

Từ 13 giờ ngày 4.12 cấm tất cả các phương tiện lên đèo Prenn

ẢNH: LÂM VIÊN

Mưa lớn lại sạt lở đèo Mimosa và các đèo, gây ngập lụt nặng nhiều nơi

Sở Xây dựng Lâm Đồng hướng dẫn cụ thể, từ cao tốc Liên Khương – Prenn tất cả các loại phương tiện giao thông được lưu thông theo hướng đèo Mimosa hai chiều bắt đầu từ 15 giờ 30 ngày hôm nay (4.12).

Hoặc từ cao tốc Liên Khương – Prenn tất cả các loại phương tiện giao thông (trừ xe tải) rẽ trái vào đường đèo Sacom - hồ Tuyền Lâm để đến trung tâm Đà Lạt và ngược lại.

Một hướng thứ 3, từ trung tâm Đà Lạt tất cả các loại phương tiện đi vào làng hoa Vạn Thành để xuống đèo Tà Nung theo đường 725 tới ngã ba Cửa rừng rẽ trái vào QL27 để ra cao tốc Liên Khương- Prenn (hoặc ngược lại).

Tin liên quan

Đèo Prenn Đà Lạt lại bất ngờ sạt lở giữa trưa nắng

Đèo Prenn Đà Lạt lại bất ngờ sạt lở giữa trưa nắng

Trưa 4.12, dù trời Đà Lạt đã ngớt mưa nhưng bất ngờ đèo Prenn, cửa ngõ chính vào ra Đà Lạt (Lâm Đồng), lại sạt lở phía ta luy dương khiến giao thông bị ách tắc.

Khám phá thêm chủ đề

Đèo Prenn Đèo Mimosa đèo Tà Nung Lâm Đồng Đà Lạt cấm xe Sạt lở
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận