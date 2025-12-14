Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Rùng mình khoảnh khắc sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 6 ở Phú Thọ
Video Thời sự

Đình Huy
14/12/2025 18:09 GMT+7

Lực lượng chức năng xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ đang tập trung tìm kiếm cứu nạn 3 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở trên quốc lộ 6 (đoạn qua xóm Nhuối, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 ngày 14.12, tại Km124+300 quốc lộ 6, đoạn qua xóm Nhuối, xã Mai Châu (tỉnh Phú Thọ), xảy ra vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng khiến tuyến đường qua địa bàn xã bị tê liệt.

Rùng mình khoảnh khắc sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 6 ở Phú Thọ


Theo hình ảnh được người dân ghi lại, tại hiện trường, hàng nghìn mét khối đất đá từ taluy dương đổ xuống, phủ kín mặt đường, chắn ngang quốc lộ 6, vùi lấp một số phương tiện đi đường.

Thông tin từ Chi cục Thủy lợi tỉnh Phú Thọ và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Lạc Sơn, vụ sạt lở trên đã vùi lấp 3 người. Trong đó, 2 nạn nhân được xác định là công nhân thuộc công ty quản lý đường bộ đang làm nhiệm vụ sơn kẻ đường; 1 người dân đi xe máy qua đường (chưa xác định danh tính).

Rùng mình khoảnh khắc sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 6 ở Phú Thọ - Ảnh 1.

Đất đá tràn xuống bất ngờ, vùi lấp 3 người

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Hiện nay, xã Mai Châu đang huy động 30 dân quân, 30 công an xã cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Ngoài ra, Công an xã Mai Châu đề nghị người dân và các phương tiện chủ động lựa chọn lộ trình, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trên quốc lộ 6.

