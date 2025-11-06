Phú Thọ chỉ đạo nóng vụ cầu Sông Lô trơ móng, lộ cốt thép rỉ sét

Ngày 6.11, UBND tỉnh Phú Thọ cho biết đã thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm liên quan đến việc khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô, thuộc địa bàn xã Đoan Hùng.

Lực lượng công an kiểm tra các vị trí hư hỏng tại cầu Sông Lô ẢNH: CACC

Theo đó, sau khi nghe các đơn vị báo cáo tình hình, các đơn vị tư vấn, chuyên gia về cầu đường góp ý, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị tiếp tục nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng để đưa ra các giải pháp khắc phục trong thời gian nhanh nhất.

Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ chủ trì, chịu trách nhiệm toàn diện trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ để xử lý, khắc phục hư hỏng công trình cầu Sông Lô.

Sở phải xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện nhiệm vụ, đánh giá một cách toàn diện, chính xác về tình trạng hư hỏng, mức độ an toàn của cầu, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và đề xuất phương án xử lý.

Trên cơ sở đó, quyết định điều chỉnh phương án tổ chức giao thông theo thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với thực tế, giảm thiểu khó khăn trong việc đi lại của nhân dân; hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 10.11.

Trước mắt, tạm dừng việc đầu tư cải tạo, sửa chữa khắc phục hư hỏng của công trình cầu Sông Lô từ nguồn ngân sách nhà nước; trừ những công việc cấp bách cần phải thực hiện ngay để kiểm tra, đánh giá tình trạng hư hỏng, mức độ an toàn và đưa ra giải pháp khắc phục (kiểm định, quan trắc…).

Cận cảnh một vị trí hư hỏng tại khu vực móng cầu Sông Lô ẢNH: CACC

Vẫn theo chỉ đạo, Sở NN-MT, Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ có nhiệm vụ cung cấp thông tin chi tiết về quá trình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình cầu Sông Lô theo chức năng, nhiệm vụ được giao; sao chụp, cung cấp một bộ hồ sơ đầy đủ của công trình cho Sở Xây dựng.

Đối với Sở Tài chính, Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trước mắt cần nghiên cứu, đề xuất bố trí kinh phí để Sở Xây dựng thực hiện ngay công tác kiểm tra, đánh giá tình trạng hư hỏng, mức độ an toàn của cầu và đưa ra giải pháp khắc phục.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại công trình cầu Sông Lô.

Việc khởi tố vụ án là quyết định tố tụng bước đầu, nhằm điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, bảo đảm xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Công an đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra ẢNH: CACC

Trước đó, một số thông tin phản ánh về việc cầu Sông Lô có nguy cơ mất an toàn, lộ rõ hàng loạt móng cọc các trụ cầu, trụ T3 phần đất nền bị xói mòn tạo ra một hốc lớn cao khoảng 2 m; một số móng cọc lộ ra cốt thép rỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ…

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ ngay sau đó đã chỉ đạo điều tra, xác minh. Kết quả cho thấy, cầu Sông Lô có hiện tượng hư hỏng như thông tin phản ánh.