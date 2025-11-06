Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Công an khởi tố hình sự vụ cầu sông Lô 'trơ móng, lộ cốt thép rỉ sét'

Tuyến Phan
Tuyến Phan
06/11/2025 16:59 GMT+7

Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra việc cầu sông Lô 'trơ móng, lộ cốt thép rỉ sét'.

Chiều 6.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại công trình cầu sông Lô, thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Việc khởi tố vụ án là quyết định tố tụng bước đầu, nhằm điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, bảo đảm xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Công an khởi tố hình sự vụ cầu sông Lô 'trơ móng, lộ cốt thép rỉ sét'- Ảnh 1.

Lực lượng công an kiểm tra chất lượng cầu sông Lô

ẢNH: CACC

Trước đó, một số thông tin phản ánh về việc cầu sông Lô (trên địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) có nguy cơ mất an toàn.

Cụ thể, mực nước sông xuống thấp làm lộ rõ hàng loạt móng cọc các trụ cầu, trong đó trụ T3 phần đất nền bị xói mòn tạo ta một hốc lớn cao khoảng 2 m; một số móng cọc lộ ra cốt thép rỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ…

Nắm bắt thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh kiểm tra thực tế tại hiện trường và tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh.

Kết quả kiểm tra cho thấy, cầu sông Lô có hiện tượng hư hỏng như thông tin phản ánh. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã báo cáo giám đốc, đồng thời giải quyết vụ việc theo thủ tục tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định của bộ luật Tố tụng hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã phối hợp với Viện KSND, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ và một số đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu mẫu phục vụ giám định.

Công an khởi tố hình sự vụ cầu sông Lô 'trơ móng, lộ cốt thép rỉ sét'- Ảnh 2.

Nhiều vị trí móng cọc lộ phần cốt thép rỉ sét

ẢNH: CACC

Cầu sông Lô hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2015. Theo kết quả kiểm định và kiểm tra cầu định kỳ, sau mùa mưa bão năm 2024, cầu phát sinh một số hư hỏng.

Từ tháng 8.2025 - tháng 10.2025, do ảnh hưởng của các cơn bão số 5, số 10, số 11, lũ trên sông Lô dâng cao. Để đảm bảo an toàn giao thông, Sở Xây dựng đã báo cáo UBND tỉnh Phú Thọ cho phép thực hiện phân luồng giao thông qua cầu.

Sau khi nước rút, hôm 27.10, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường cầu sông Lô. Kết quả kiểm tra cho thấy vị trí hư hỏng có thể gây mất an toàn lưu thông.

Do đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng tạm dừng lưu thông qua cầu để các cơ quan tư vấn khách quan đánh giá tổng thể an toàn của cầu, từ đó kiến nghị giải pháp khắc phục, xử lý và có phương án đảm bảo di chuyển cho người dân.

Tin liên quan

Công an Phú Thọ điều tra vụ cầu Sông Lô 'trơ móng, lộ cốt thép rỉ sét'

Công an Phú Thọ điều tra vụ cầu Sông Lô 'trơ móng, lộ cốt thép rỉ sét'

Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra vụ việc cầu Sông Lô trơ móng cọc, nhiều vị trí lộ ra cốt thép rỉ sét.

Khám phá thêm chủ đề

cầu sông lô cầu sông lô hư hỏng Công An Phú Thọ khởi tố vụ cầu sông lô
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận