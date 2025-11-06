Công an khởi tố hình sự vụ cầu sông Lô 'trơ móng, lộ cốt thép rỉ sét'

Chiều 6.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại công trình cầu sông Lô, thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Việc khởi tố vụ án là quyết định tố tụng bước đầu, nhằm điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, bảo đảm xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Lực lượng công an kiểm tra chất lượng cầu sông Lô ẢNH: CACC

Trước đó, một số thông tin phản ánh về việc cầu sông Lô (trên địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) có nguy cơ mất an toàn.

Cụ thể, mực nước sông xuống thấp làm lộ rõ hàng loạt móng cọc các trụ cầu, trong đó trụ T3 phần đất nền bị xói mòn tạo ta một hốc lớn cao khoảng 2 m; một số móng cọc lộ ra cốt thép rỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ…

Nắm bắt thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh kiểm tra thực tế tại hiện trường và tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh.

Kết quả kiểm tra cho thấy, cầu sông Lô có hiện tượng hư hỏng như thông tin phản ánh. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã báo cáo giám đốc, đồng thời giải quyết vụ việc theo thủ tục tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định của bộ luật Tố tụng hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã phối hợp với Viện KSND, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ và một số đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu mẫu phục vụ giám định.

Nhiều vị trí móng cọc lộ phần cốt thép rỉ sét ẢNH: CACC

Cầu sông Lô hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2015. Theo kết quả kiểm định và kiểm tra cầu định kỳ, sau mùa mưa bão năm 2024, cầu phát sinh một số hư hỏng.

Từ tháng 8.2025 - tháng 10.2025, do ảnh hưởng của các cơn bão số 5, số 10, số 11, lũ trên sông Lô dâng cao. Để đảm bảo an toàn giao thông, Sở Xây dựng đã báo cáo UBND tỉnh Phú Thọ cho phép thực hiện phân luồng giao thông qua cầu.

Sau khi nước rút, hôm 27.10, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường cầu sông Lô. Kết quả kiểm tra cho thấy vị trí hư hỏng có thể gây mất an toàn lưu thông.

Do đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng tạm dừng lưu thông qua cầu để các cơ quan tư vấn khách quan đánh giá tổng thể an toàn của cầu, từ đó kiến nghị giải pháp khắc phục, xử lý và có phương án đảm bảo di chuyển cho người dân.