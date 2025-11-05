Công an Phú Thọ điều tra vụ cầu Sông Lô 'trơ móng, lộ cốt thép rỉ sét'

Ngày 5.11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đang tiến hành điều tra, xác minh, xử lý (nếu có vi phạm) đối với những cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan đến quá trình thi công, vận hành cầu Sông Lô.

Lực lượng công an kiểm tra thực tế cầu Sông Lô ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, một số thông tin phản ánh về việc cầu Sông Lô (trên địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) có nguy cơ mất an toàn.

Cụ thể, mực nước sông xuống thấp khiến lộ rõ hàng loạt móng cọc các trụ cầu, trong đó trụ T3 phần đất nền bị xói mòn tạo ta một hốc lớn cao khoảng 2 m; một móng cọc lộ ra cốt thép rỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ…

Nắm bắt thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh kiểm tra thực tế tại hiện trường và tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh.

Kết quả kiểm tra cho thấy cầu Sông Lô có hiện tượng hư hỏng như thông tin phản ánh. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã báo cáo giám đốc, đồng thời giải quyết vụ việc theo thủ tục tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định của bộ luật Tố tụng hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã phối hợp với Viện KSND, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ và một số đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu mẫu phục vụ giám định.

Một số vị trí cầu Sông Lô có hiện tượng hư hỏng ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cầu Sông Lô hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2015. Theo kết quả kiểm định và kiểm tra cầu định kỳ, sau mùa mưa bão năm 2024, cầu phát sinh một số hư hỏng.

Từ tháng 8.2025 - 10.2025, do ảnh hưởng của cơn bão số 5, 10, 11, lũ trên sông Lô dâng cao, để đảm bảo an toàn giao thông, Sở Xây dựng đã báo cáo với UBND tỉnh Phú Thọ cho phép thực hiện phân luồng giao thông qua cầu.

Sau khi nước rút, hôm 27.10, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường cầu Sông Lô. Kết quả kiểm tra cho thấy vị trí hư hỏng có thể gây mất an toàn lưu thông.

Do đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng dừng lưu thông qua cầu để các cơ quan tư vấn khách quan đánh giá tổng thể an toàn của cầu, từ đó kiến nghị giải pháp khắc phục, xử lý và có phương án đảm bảo di chuyển cho người dân.