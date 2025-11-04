Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
[ĐIỀU TRA] Sập bẫy – Kỳ 2: Kịch bản 'quy trình' hút cạn sinh lực lao động nghèo
Video Thời sự

[ĐIỀU TRA] Sập bẫy – Kỳ 2: Kịch bản 'quy trình' hút cạn sinh lực lao động nghèo

Trần Duy Khánh - Nguyễn Trúc
04/11/2025 07:42 GMT+7

Những hoạt động của nhóm người tại cơ sở Store Kim Phát ở TP.HCM nhằm phục vụ cho 3 bước trong kịch bản "tuyển - vay - thu" để dẫn dụ các nạn nhân dần sa chân vào ảo tưởng viển vông để rồi không còn đường thoát.

Trong kỳ 1 của loạt video điều tra mang tên "Sập bẫy", nhóm phóng viên Báo Thanh Niên đã tiếp cận một phụ nữ, là nạn nhân của bẫy việc làm do một cơ sở ở TP.HCM bày ra. Ở kỳ 2, trong vai một lao động nghèo tìm việc làm tạp vụ, phóng viên Báo Thanh Niên đã thâm nhập vào chính cơ sở này để tìm hiểu rõ quy trình khánh kiệt hóa người nghèo. 

[ĐIỀU TRA] Sập bẫy – Kỳ 2: Kịch bản 'quy trình' hút cạn sinh lực lao động nghèo

Trong hơn 2 tuần thâm nhập với vai trò ban đầu là người xin việc tạp vụ, phóng viên Báo Thanh Niên cũng đã được chứng kiến nhóm người ở Store Kim Phát từng bước, từng bước đẩy những người lao động đang có nhu cầu tìm việc làm trở thành con nợ.

Kính mời quý độc giả đọc thêm tại bài viết Bóc trần đường dây gài bẫy người lao động nghèo: Xâm nhập 'cỗ máy' biến người tìm việc thành con nợ trên thanhnien.vn và tiếp tục đón xem kỳ 3 của loạt điều tra "Sập bẫy" trên kênh YouTube Báo Thanh Niên.

[ĐIỀU TRA] Sập bẫy – Kỳ 1: Từ khát vọng sinh nhai bỗng lâm cảnh nợ nần

Tin liên quan

Vụ án Mái ấm Hoa Hồng: Bà Giáp Thị Sông Hương và đồng phạm lãnh án

Vụ án Mái ấm Hoa Hồng: Bà Giáp Thị Sông Hương và đồng phạm lãnh án

Các bị cáo tại Mái ấm Hoa Hồng đã có hành vi bạo hành các bé được nuôi dưỡng tại đây, và phóng viên Báo Thanh Niên đã phanh phui vụ việc trong loạt bài điều tra Tội ác trong một mái ấm (số ra ngày 4.9 - 5.9.2024).

Khám phá thêm chủ đề

Sập bẫy kỳ 2 điều tra lừa đảo tuyển dụng gài bẫy tuyển dụng tuyển dụng tạp vụ store Kim Phát lừa đảo người lao động nghèo phóng sự điều tra bẫy lừa tìm việc tin tức TP.HCM lừa việc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận