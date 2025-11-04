Trong kỳ 1 của loạt video điều tra mang tên "Sập bẫy", nhóm phóng viên Báo Thanh Niên đã tiếp cận một phụ nữ, là nạn nhân của bẫy việc làm do một cơ sở ở TP.HCM bày ra. Ở kỳ 2, trong vai một lao động nghèo tìm việc làm tạp vụ, phóng viên Báo Thanh Niên đã thâm nhập vào chính cơ sở này để tìm hiểu rõ quy trình khánh kiệt hóa người nghèo.

[ĐIỀU TRA] Sập bẫy – Kỳ 2: Kịch bản 'quy trình' hút cạn sinh lực lao động nghèo

Trong hơn 2 tuần thâm nhập với vai trò ban đầu là người xin việc tạp vụ, phóng viên Báo Thanh Niên cũng đã được chứng kiến nhóm người ở Store Kim Phát từng bước, từng bước đẩy những người lao động đang có nhu cầu tìm việc làm trở thành con nợ.

