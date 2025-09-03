Vụ án Mái ấm Hoa Hồng: Bà Giáp Thị Sông Hương và đồng phạm lãnh án

Chiều 3.9, Tòa Gia đình và người chưa thành niên, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Giáp Thị Sông Hương 2 năm 3 tháng tù (51 tuổi, chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng) về tội hành hạ người khác theo điều 140 bộ luật Hình sự.

Liên quan vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (47 tuổi) 2 năm tù, Diệp Ngọc Tuyền (48 tuổi) 2 năm tù, Trang Mỹ Nhanh (72 tuổi) 1 năm tù cùng tội danh trên.

Phiên tòa được xét xử kín, do thẩm phán Quách Thanh Bình, Phó chánh tòa Gia đình và người chưa thành niên làm chủ tọa.