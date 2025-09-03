Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vụ án Mái ấm Hoa Hồng: Bà Giáp Thị Sông Hương và đồng phạm lãnh án
Vụ án Mái ấm Hoa Hồng: Bà Giáp Thị Sông Hương và đồng phạm lãnh án

03/09/2025 19:05 GMT+7

Các bị cáo tại Mái ấm Hoa Hồng đã có hành vi bạo hành các bé được nuôi dưỡng tại đây, và phóng viên Báo Thanh Niên đã phanh phui vụ việc trong loạt bài điều tra Tội ác trong một mái ấm (số ra ngày 4.9 - 5.9.2024).

Chiều 3.9, Tòa Gia đình và người chưa thành niên, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Giáp Thị Sông Hương 2 năm 3 tháng tù (51 tuổi, chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng) về tội hành hạ người khác theo điều 140 bộ luật Hình sự.

Liên quan vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (47 tuổi) 2 năm tù, Diệp Ngọc Tuyền (48 tuổi) 2 năm tù, Trang Mỹ Nhanh (72 tuổi) 1 năm tù cùng tội danh trên.

Chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng bạo hành trẻ lãnh án 2 năm 3 tháng tù

Phiên tòa được xét xử kín, do thẩm phán Quách Thanh Bình, Phó chánh tòa Gia đình và người chưa thành niên làm chủ tọa.

Chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng bạo hành trẻ lãnh án 2 năm 3 tháng tù- Ảnh 1.

Bị cáo Giáp Thị Sông Hương (chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng)

ẢNH: NGỌC DƯƠNG


