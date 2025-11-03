Bóc trần đường dây gài bẫy người lao động nghèo

T Ừ TẠP VỤ THÀNH NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG...

Trong căn phòng trọ chưa tới 10 m2 nằm trong con hẻm sâu tại khu phố 4 (xã Hóc Môn, TP.HCM), mấy chai nước rửa tay, nước giặt, lau sàn, kem trị mụn, dầu gội, sữa tắm, nước hoa nằm vương vãi khắp nơi. Chúng là bằng chứng cho giấc mơ đổi đời tan vỡ của bà N.T.B (51 tuổi, quê Đắk Lắk), một lao động nghèo bị cuốn vào vòng xoáy của "bẫy việc làm", bị hút cạn tiền và sức lực.

Cuộc sống tại quê nhà quá khó khăn, đầu tháng 7.2025, bà B. khăn gói vào TP.HCM với hy vọng tìm được công việc nuôi sống bản thân. Đến cuối tháng, bà B. cùng con gái tình cờ đọc được tin tuyển dụng trên trang chotot.com. Người đăng tin lấy tên Duyên, xưng là nhân viên của cơ sở Store Kim Phát, thông báo tuyển nhân viên tạp vụ, lau dọn vệ sinh, lương 8,5 - 9,5 triệu đồng/tháng. Tin đăng kèm lời hứa "trả lương theo tháng, ký hợp đồng lao động và bảo hiểm xã hội".

Bà B. rầu rĩ ngồi bên đống nước tẩy rửa, trong khi khoản nợ gần 50 triệu đồng đều đặn phát sinh lãi ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH - NGUYỄN TRÚC

Bài đăng tuyển tạp vụ trên trang chotot.com, mở đầu cho chuỗi bi kịch của bà B. Ảnh: Chụp màn hình

Ngày 28.7, hai mẹ con bà B. đến địa điểm mà Duyên hướng dẫn để phỏng vấn. Lúc đầu, thông tin thể hiện địa chỉ tại đường Quang Trung (Q.Gò Vấp cũ), nhưng phút chót, phía tuyển dụng hẹn đến số nhà 120/57/55 đường số 59 (P.An Hội Tây). Tại đây, Duyên ra điều kiện để được nhận vào làm việc, bà B. phải mua một đơn hàng trị giá 270.000 đồng gồm nước rửa chén, nước lau sàn, nước rửa tay, tẩy bồn cầu với lý do "trải nghiệm sản phẩm trước". Bà B. kể: "Người ta nói tiền này sẽ được hoàn lại sau tháng lương đầu tiên, vào ngày 5 hằng tháng. Tôi nghe nói lương 8,5 triệu đồng/tháng nên tin tưởng nộp tiền mua sản phẩm".

Hôm sau, bà B. tiếp tục được gọi đến để "đào tạo nghiệp vụ". Tuy nhiên, Duyên chê bà B. chậm chạp, nói công việc tạp vụ cực khổ, lương thấp, không có tương lai và khuyên chuyển hướng qua làm tư vấn bán hàng. Khi bà B. tỏ ra lo lắng trước "nghề mới", Duyên trấn an đây là công việc nhẹ nhàng, làm chủ bản thân, có người hỗ trợ.

Ngay sau đó, Duyên chuyển bà B. cho một người tên Lộc tiếp nhận rồi yêu cầu mua thêm sản phẩm gồm nước giặt, nước rửa chén, kem dưỡng, nước hoa… với lý do "phải dùng thử mới biết cách tư vấn". Khi bà nói không có tiền, nhóm này nhanh nhảu đề nghị "giúp vay" và thường xuyên nhắc đi nhắc lại "tuyệt đối giấu gia đình, con cái việc đang làm".

...Đ ẾN CON NỢ BẤT NGỜ

Sau đó, một người tên Khang được giao "giúp đỡ" bà B. Người này chở bà đến một địa điểm xa lạ, có treo tấm bảng "cho vay", yêu cầu ký giấy tờ, chụp ảnh chân dung và CCCD để vay tiền. Cùng lúc này, Khang đăng ký mở cho bà B. một thẻ tín dụng ngân hàng nhưng bà chưa hay biết. Sau đó, bà B. được đưa đến một cửa hàng điện thoại nhận 10 triệu đồng tiền mặt, nộp hết cho Khang.

Lộc (áo sẫm màu) và Khang trao trả chiếc thẻ tín dụng mang tên N.T.B sau khi đã sử dụng 29,5 triệu đồng ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH - NGUYỄN TRÚC

Nhóm người của Store Kim Phát vây sát sau lưng bà B. ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH - NGUYỄN TRÚC

Khi trở về công ty, bà B. được hướng dẫn ký đơn mua hàng 15,8 triệu đồng. Bà phải vay thêm tiền của người thân mới đủ thanh toán đơn, dù không được nhận hàng. "Ở quê lên, nghe lương 8,5 triệu đồng/tháng, tôi mừng lắm. Họ nói phải biết nắm bắt cơ hội nên tôi nghe theo", bà B. kể. Vài ngày sau, Khang chở bà B. đến ngân hàng lấy thẻ tín dụng nhưng người này giữ luôn thẻ chứ không đưa cho bà. "Tôi chỉ biết làm theo hướng dẫn của họ, chứ cũng không biết đó là thẻ gì và cũng không được cầm nó", bà B. nói.

Trong vòng chưa đến 1 tháng, bà B. bị yêu cầu ký 3 đơn mua mới, trị giá khoảng 48 triệu đồng. Một số ít hàng được giao về, số còn lại phải ký giấy gửi kho. Đáng chú ý, nhóm này còn dạy bà B. cách dán tờ rơi, mua 2 sim điện thoại, lập tài khoản Facebook để đăng bài tuyển lao động tạp vụ. Người phụ nữ 51 tuổi bị biến thành "chân rết" tuyển dụng lao động cho nhóm người này.

Hai tháng trôi qua, người con gái thấy mẹ ngày càng tiều tụy, bất an nên gặng hỏi nhưng bà B. không dám kể vì đã bị đe nẹt "tuyệt đối giấu gia đình, con cái việc đang làm". Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi mới đây, ngân hàng cũng như tổ chức tín dụng gọi điện thông báo bà B. đang có 2 khoản nợ tổng cộng cả lãi hơn 40 triệu đồng, đã đến hạn thanh toán. Qua kiểm tra, hai mẹ con tá hỏa khi biết bà B. được đưa đi vay nợ 10 triệu đồng ở FE Credit và mở thẻ tín dụng Ngân hàng SeaBank hạn mức 30 triệu đồng. Lúc này, bà B. mới bàng hoàng nhận ra mình rơi vào bẫy của nhóm người nói trên.

"Tôi rời quê vào TP.HCM chỉ mong có công việc ổn định để kiếm sống. Vậy mà sau 2 tháng làm việc, không những không nhận được đồng lương nào, tôi còn gánh thêm khoản nợ gần 50 triệu đồng, số tiền mà có lẽ phải làm vài năm mới trả nổi. 270.000 đồng mua hàng ban đầu, họ hứa trả lại cũng không thấy đâu", bà B. run run nói.

C ẢNH TƯỢNG TRẢ THẺ TÍN DỤNG LẠ LÙNG

Bà B. phải gồng gánh nợ vay còn "tung tích" chiếc thẻ tín dụng và ai là người sử dụng nó là một ẩn số. Trong vai người thân của bà B., PV Thanh Niên vào cuộc tìm sự thật.

Sáng 6.10, PV cùng bà B. đến Store Kim Phát - căn nhà 4 tầng nằm trong con hẻm đường số 59 (P.An Hội Tây). Người tên Lộc, tự xưng là quản lý, đưa chúng tôi lên tầng 3. Trong căn phòng kín, 2 nhân viên đứng sau lưng, chăm chăm nhìn vào điện thoại của chúng tôi, xem có quay phim, chụp ảnh hay không.

Bà B. phải đóng khoảng 48 triệu đồng cho 3 đơn hàng ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH - NGUYỄN TRÚC

Lộc gọi người đưa bà B. đi lấy hàng hóa ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH - NGUYỄN TRÚC

Người tên Khang đưa bà B. đi lấy hàng hóa ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH - NGUYỄN TRÚC

Khi được hỏi về trường hợp bà B., Lộc đon đả cho hay đã đăng tin tuyển tạp vụ và nhận bà đến thử việc nhưng thấy bà chậm chạp, cơ sở đã chuyển hướng qua làm tư vấn bán hàng, "công việc nhẹ nhàng, thu nhập ổn định". Lộc cũng xác nhận chưa trả lương cho bà B. trong thời gian làm việc tại đây.

Về món nợ vay của bà B., Lộc khẳng định: "Ai không có tiền đầu tư thì tụi em hỗ trợ nhưng bên em không liên quan cho vay, chỉ giới thiệu chỗ vay". Còn về chiếc thẻ tín dụng SeaBank, Lộc thừa nhận: "Nhân viên sale bên em đang giữ", và hứa trả lại ngay tại chỗ. Sau đó, Lộc gọi điện cho một người "nắm mảng sale" mang chiếc thẻ tín dụng có tên N.T.B đến trao trả. Kỳ lạ hơn, Lộc còn đọc to mật khẩu, rồi hướng dẫn tải ứng dụng ngân hàng - những thông tin mà trước đó bà B. chưa hề hay biết.

Không dừng ở đó, Lộc xác nhận bà B. đã mua 3 đơn hàng với số tiền khoảng 48 triệu đồng, hiện còn 2 đơn hàng gửi kho, trị giá hơn 31 triệu đồng. Gánh món nợ lớn và không biết lấy đâu ra tiền để trả, bà B. nói với PV: "Giờ tôi chỉ muốn lấy lại số tiền đã đóng, chứ lãi ngân hàng, lãi tín dụng cứ đòi suốt, tôi không trụ nổi". Còn con gái của bà B. chia sẻ: "Tôi không ngờ người ta lại lừa tinh vi như vậy. Mẹ tôi hiền lành, ít hiểu biết, chỉ nghĩ đi làm tạp vụ. Giờ vừa mất tiền, vừa mang nợ, cả nhà rơi vào khủng hoảng". Cú sốc lớn khiến bà B. buồn bã, lo âu và hạn chế giao tiếp với mọi người xung quanh, kể cả con gái - người thân duy nhất của bà.

Không để những nạn nhân khác rơi vào "bẫy tìm việc" như bà B., PV Thanh Niên quyết định xâm nhập Store Kim Phát để tìm hiểu… (còn tiếp)