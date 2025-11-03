Trong loạt video điều tra mang tên "Sập bẫy", nhóm phóng viên Báo Thanh Niên đã tiếp cận, gặp gỡ, phỏng vấn sâu và cũng đã chứng kiến rất nhiều những chiêu trò, những chiếc bẫy tinh vi được giăng ra nhắm thẳng vào người lao động nghèo; những người đang loay hoay tìm kế sinh nhai. Từ khát vọng tìm kiếm một công việc, họ bị dụ dỗ nộp tiền, mua hàng rồi sau đó rơi vào cảnh nợ nần, khánh kiệt.

[ĐIỀU TRA] Sập bẫy – Kỳ 1: Từ khát vọng sinh nhai bỗng lâm cảnh nợ nần

Những ngày đầu tháng 10.2025, trong căn phòng trọ nằm ở hẻm sâu tại khu phố 4 (xã Hóc Môn, TP.HCM), cuộc sống của bà N.T.B (51 tuổi, quê Đắk Lắk) từ khó khăn nay đã chuyển sang bế tắc. Giấc mơ đổi đời của bà bây giờ đang nằm lăn lóc phía sau lưng. Là những chai nước rửa tay, nước giặt, lau sàn, kem trị mụn, dầu gội, sữa tắm, nước hoa.

Cùng với đó là cuốn vở học trò ghi thông tin về từng loại sản phẩm mà bà đã tỉ mỉ ghi chép trong những khóa học. Và cả một khoản nợ thẻ tín dụng từ trên trời rơi xuống, mà chính bản thân bà cũng được cầm tấm thẻ ấy lần nào.

Bà B. rầu rĩ ngồi bên đống nước tẩy rửa, trong khi khoản nợ gần 50 triệu đồng đều đặn phát sinh lãi ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH - NGUYỄN TRÚC

Nguồn cơn bắt đầu từ những quảng cáo tuyển dụng tạp vụ. Tình cờ nhìn thấy mẩu quảng cáo tìm nhân viên tạp vụ với mức lương hấp dẫn, bà đã tìm đến cơ sở tên Store Kim Phát trên đường 59 (phường An Hội Tây, TP.HCM) để phỏng vấn việc làm.

Câu chuyện của bà N.T.B là một trường hợp điển hình trong số rất nhiều nạn nhân của tình trạng "từ người đi xin việc lao động phổ thông bỗng chốc bị biến thành nhân viên tư vấn bán hàng". Các đơn vị tuyển dụng trá hình này tự tạo ra luật chơi, tự dẫn dắt đưa những nạn nhân từ từ rơi vào chiếc bẫy tinh vi. Họ vẽ ra một tương lai đổi đời với những mỹ từ mà những người lao động phổ thông chất phác có lẽ cả đời cũng chưa từng được nghe. Và những mỹ từ sáo rỗng như "tự do tài chính" hay "cơ hội đổi đời"… của những đơn vị lừa việc làm này đã đẩy những lao động phổ thông từ nghèo khó trở thành khánh kiệt.

Trong kỳ 2 của loạt video điều tra mang tên "Sập bẫy", nhóm phóng viên Báo Thanh Niên sẽ thâm nhập và làm rõ quy trình biến người lao động nghèo thành miếng mồi ngon của những đơn vị này.