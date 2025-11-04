Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

TP.HCM xây công viên khu trường đua Phú Thọ gần 100 tỉ đồng

Lê Công Sơn
04/11/2025 18:13 GMT+7

Được định hình như "khối kim cương" giữa lòng TP.HCM, công viên khu trường đua Phú Thọ - khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên tại P.Phú Thọ (P.15, Q.11 cũ) vừa được TP.HCM đầu tư xây dựng, với tổng kinh phí gần 100 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Sáng 4.11 tại P.Phú Thọ (TP.HCM), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Q.11 đã tổ chức lễ khởi công công trình công viên khu trường đua Phú Thọ, một trung tâm vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên có tổng diện tích 6,45 ha, vị trí tiếp giáp 3 trục đường chính gồm Lê Đại Hành, đường dự phóng 2 và 3 thuộc nội khu trường đua.

- Ảnh 1.

Phối cảnh công viên khu trường đua Phú Thọ nhìn từ trên cao

Ảnh: BAN TỔ CHỨC CUNG CẤP

Những điểm nhấn cảnh quan độc đáo tại công viên khu trường đua Phú Thọ

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Q.11 cho biết: "Đây là một trong các công trình tiêu biểu cấp thành phố được chọn khởi công trong đợt thi đua cao điểm năm 2025 - thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, góp phần cụ thể hóa mục tiêu 'xây dựng TP.HCM phát triển nhanh, bền vững, có chất lượng sống tốt, văn minh - hiện đại - nghĩa tình'". 

"Công trình không chỉ là điểm nhấn cảnh quan đô thị mà còn mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, chào mừng các sự kiện trọng đại của TP.HCM và đất nước", ông Trần Anh Tuấn nhấn mạnh.

- Ảnh 2.

Công trình đã được chính thức khởi công và dự kiến đến năm 2026 sẽ hoàn thành

Ảnh: P.HOÀI

Cách đây hơn 10 năm, trước đề nghị của cử tri và nhân dân Q.11, lãnh đạo TP.HCM đã chấp thuận chủ trương dành quỹ đất vàng tại khu trường đua Phú Thọ để làm công viên cây xanh phục vụ nhân dân. 

Tại đại hội Đảng bộ Q.11 lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020), dự án "Công viên khu trường đua Phú Thọ - khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên, P.15, Q.11" đã được xác định, quyết tâm thực hiện. Đến năm 2018, đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu trường đua Phú Thọ chính thức được thành phố phê duyệt. Ngày 24.6.2025, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.

Công viên khu trường đua Phú Thọ - khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên, P.15, Q.11 thiết kế lấy ý tưởng cách điệu của một "khối kim cương", với các hạng mục chủ yếu cây xanh, hồ nước, đường nội bộ và sân bãi.

- Ảnh 3.

Một số công trình kiến trúc cảnh quan: cầu lăng kính, cầu đường dạo bao quanh hồ nước

Ảnh: BAN TỔ CHỨC CUNG CẤP

- Ảnh 4.

Công trình được đầu tư gần 100 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố

Ảnh: BAN TỔ CHỨC CUNG CẤP

- Ảnh 5.

Công viên được bố cục phân thành các khu chức năng như: khu quảng trường, sân chơi đa năng trước khán đài; khu vui chơi - giải trí - thể thao ngoài trời

Ảnh: BAN TỔ CHỨC CUNG CẤP

Công viên được bố cục phân thành các khu chức năng như: khu quảng trường, sân chơi đa năng trước khán đài rộng trên 5.000 m2; khu vui chơi - giải trí - thể thao ngoài trời phục vụ thanh thiếu niên; khu cây xanh, sân vườn, thảm cỏ, đồi cảnh quan, đường dạo, nơi nghỉ chân, nhà chờ; khu công trình phụ trợ: nhà bảo vệ, nhà vệ sinh công cộng, dịch vụ, kỹ thuật, bãi xe. Ngoài ra, công viên còn có một số công trình kiến trúc cảnh quan như: cầu lăng kính, cầu đường dạo bao quanh hồ nước, đài phun nước, sân khấu nhạc nước. 

