Đại biểu hỏi trụ cầu sông Lô 'trơ móng lộ đất', tư vấn giám sát ở đâu?

Thảo luận về dự luật Xây dựng sửa đổi sáng 6.11, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) nêu "hết sức đau lòng" trước thông tin cầu sông Lô ở Phú Thọ được báo chí đăng tải trơ móng, lộ đất cát phía trong trụ cầu.
"Tư vấn giám sát chắc chắn biết việc này. Nhưng vì sao tư vấn giám sát lơ đi? Đầu tiên có thể do thiếu trách nhiệm. Rất nhiều tư vấn giám sát đến công trường nhưng lại chui vào nhà rồi ngủ, thỉnh thoảng đi qua đi lại. Bên cạnh đó, có thể họ lơ đi vì lợi ích, nhằm thu lợi cho mình, lơ đi để đồng ý cho xây dựng như thế để rút ruột, để làm thế nọ, thế kia", ông Trí nói.
Cho biết từng quản lý đầu tư nhiều dự án xây dựng khi còn làm Viện trưởng Viện huyết học T.Ư, ông Trí nói "ở giữa trụ lại toàn đất, vô cùng kỳ lạ và tôi nhìn thấy có cảm giác là lèn không chặt, đất như cát...". Theo ông, đây là bài học rất lớn, đơn vị xây dựng và giám sát không thể là một mà phải tách ra rất rõ ràng. Tư vấn giám sát là một nghề, độc lập, có trình độ, kiến thức, trách nhiệm.
GS Nguyễn Anh Trí nêu, dự thảo đang quy định có thể hiểu chủ đầu tư có quyền giám sát thi công xây dựng công trình khi có đủ điều kiện năng lực và tự chịu trách nhiệm về việc giám sát của mình.
"Tôi đề nghị không được có quy định này. Vì đây là tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi. Vừa xây nhưng đồng thời vừa giám sát là không được. Việc giám sát phải có có đơn vị tư vấn giám sát riêng", ông Trí nói và đề nghị cần có chế tài thật nghiêm khắc đối với tư vấn giám sát khi để xảy ra sai sót.
Cũng dẫn chứng từ thực tế cầu sông Lô, hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (Hà Nội) cho hay, công trình lớn mới đưa vào sử dụng được hơn 10 năm đã xuất hiện hư hỏng nặng, đặt ra câu hỏi về chất lượng thi công, giám sát và nghiệm thu.
Từ vụ việc này, ông đề xuất cần nâng cao chuẩn mực pháp lý, trách nhiệm quản lý và giám sát công trình xây dựng do luật hiện hành có thể chưa đủ mạnh về chế tài xử lý, trách nhiệm hình sự đối với các công trình kém chất lượng hoặc chưa rõ về vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan (chủ đầu tư, đơn vị thi công, tổ chức giám sát ...).
Ngày 5.11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đang tiến hành điều tra, xác minh, xử lý (nếu có vi phạm) đối với những cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan đến quá trình thi công, vận hành cầu Sông Lô.
Mực nước sông xuống thấp khiến lộ rõ hàng loạt móng cọc các trụ cầu, trong đó trụ T3 phần đất nền bị xói mòn tạo ra một hốc lớn cao khoảng 2 m; một móng cọc lộ ra cốt thép rỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ…
Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Phú Thọ liên quan đến việc rà soát, kiểm tra chất lượng công trình cầu Sông Lô.
Tăng cường nghiệm thu, thay vì chỉ hậu kiểm khi có sự cố
Bày tỏ băn khoăn về kiểm soát chất lượng thiết kế công trình, đại biểu Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị), nêu dự thảo đã bãi bỏ thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở - một thủ tục hành chính trong luật Xây dựng hiện hành.
Theo dự thảo, sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định, kiểm soát thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công. Việc cắt giảm này thể hiện bước chuyển từ "tiền kiểm sang hậu kiểm", trao quyền chủ động cho chủ đầu tư, giảm bớt thủ tục trung gian.
Tuy nhiên, ông lo ngại chất lượng thiết kế kỹ thuật có được đảm bảo khi không còn thẩm định nhà nước hay không. Chủ đầu tư có thể không đủ năng lực tự thẩm định, nhất là dự án quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp.
Ông Đồng cũng cho rằng cần tăng cường khâu kiểm tra nghiệm thu nhà nước, nên nghiên cứu giao cơ quan chuyên môn về xây dựng quyền kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư đối với các công trình quan trọng, "thay vì chỉ hậu kiểm khi có sự cố".
Đại biểu cho biết, luật Xây dựng có quy định về việc cơ quan quản lý kiểm tra công tác nghiệm thu công trình quan trọng trước khi đưa vào sử dụng, dự thảo mới cần kế thừa và cụ thể hóa hơn.
"Việc bỏ thẩm định thiết kế trung gian là hợp lý nhằm đơn giản hóa thủ tục, nhưng cần bổ sung "lưới an toàn" để đảm bảo công trình xây dựng đạt chất lượng và an toàn khi vận hành", ông Đồng nói.
