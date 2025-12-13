Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin

Quế Hà
Quế Hà
13/12/2025 14:29 GMT+7

Hai xe tải lưu thông cùng chiều trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã va chạm nhau dẫn đến xảy ra tai nạn, khiến tài xế bị nạn mắc kẹt trong cabin.

Sáng 13.12, trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn Km153 qua xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải, lưu thông cùng chiều theo hướng Bắc - Nam.

Thời điểm trên, xe tải giao hàng BS 50E - 396.31 lưu thông theo hướng Phan Rang đi TP.HCM. Khi đến Km153, xe  50E - 396.31 va chạm mạnh vào đuôi xe tải BS 43H-175.xx đang lưu thông cùng chiều.

Sau cú va chạm, xe tải giao hàng tiếp tục lao về phía trước, khiến phần đầu cabin biến dạng nghiêm trọng.

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin - Ảnh 1.

Xe tải chở hàng bị méo biến dạng, tài xế mắc kẹt trong cabin

ẢNH: D.T

Tài xế xe tải giao hàng bị thương và mắc kẹt trong cabin xe. Xe cẩu cứu hộ cùng lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phá cabin xe bị nạn, đưa tài xế ra ngoài, chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng CSGT - Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) cùng đơn vị quản lý tuyến cao tốc có mặt xử lý hiện trường, điều tiết giao thông.

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn sáng nay 13.12

ẢNH: D.T

Lực lượng chức năng đã tạm đóng đoạn cao tốc từ nút giao Vĩnh Hảo đến nút giao Chợ Lầu- Hải Ninh. Các phương tiện được hướng dẫn rẽ ra Quốc lộ 1 để tiếp tục lưu thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp lực lượng CSGT điều tra, làm rõ. Gần đây, tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã được gắn camera theo dõi vi phạm tốc độ, tuy nhiên tình trạng vi phạm tốc độ, dẫn đến các vụ tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp.

Khám phá thêm chủ đề

tai nạn cao tốc Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tài xế mắc kẹt trong cabin Lâm Đồng
