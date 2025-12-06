Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Xử phạt tài xế chạy ngược chiều trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Quế Hà
Quế Hà
06/12/2025 18:16 GMT+7

Ngày 6.12, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, đã lập biên bản xử lý vi phạm đối với tài xế điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Chiếc xe chạy ngược chiều trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, xảy ra vào lúc 22 giờ 45 ngày 25.11, tại Km229, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng. Thời điểm đó, ô tô biển số 86C-115.97 do tài xế H.Đ.T.X (31 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) điều khiển chạy ngược chiều trên tuyến cao tốc, gây nguy hiểm cho các phương tiện đang lưu thông trong đêm.

Nhiều tài xế phát hiện từ xa đã kịp thời đánh lái tránh va chạm. Camera hành trình của một ô tô đã ghi lại toàn bộ sự việc và người dân gửi phản ánh đến số điện thoại của lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an).

Xử phạt tài xế chạy ngược chiều trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Ảnh 1.

Chiếc xe ô tô đi ngược chiều đã bị CSGT xử phạt

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 xác minh và lập biên bản vi phạm theo điểm đ, khoản 11, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Tại buổi làm việc với CSGT, tài xế X. thừa nhận lỗi vi phạm chạy ngược chiều trên cao tốc.

Với hành vi lái xe chạy ngược chiều trên cao tốc, tài xế sẽ bị xử phạt từ 30 - 40 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Việc điều khiển xe chạy ngược chiều trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết của tài xế này là cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là xe lưu thông ban đêm, cần phải được xử lý để cảnh báo tuân thủ Luật giao thông đường bộ.

