Thời sự Dân sinh

CSGT Đồng Nai phát hiện tài xế nồng độ cồn gấp đôi mức kịch khung

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
28/12/2025 14:47 GMT+7

Tài xế vừa lái xe ô tô rời nhà hàng đã bị lực lượng CSGT Đồng Nai kiểm tra, phát hiện nồng độ cồn gấp đôi mức kịch khung.

Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa xử lý 1 lái xe ô tô trong người có nồng độ cồn gấp đôi mức kịch khung.

Trước đó, tối 27.12, Đội CSGT đường bộ số 4 Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lập chốt kiểm tra nồng độ cồn kết hợp mật phục và tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường thuộc phường Bình Phước.

CSGT Đồng Nai phát hiện tài xế nồng độ cồn gấp đôi mức kịch khung- Ảnh 1.
CSGT Đồng Nai phát hiện tài xế nồng độ cồn gấp đôi mức kịch khung- Ảnh 2.
CSGT Đồng Nai phát hiện tài xế nồng độ cồn gấp đôi mức kịch khung- Ảnh 3.

Lực lượng CSGT đuổi theo và dừng xe ô tô kiểm tra phát hiện tài xế vi phạm nồng độ cồn

ẢNH: H.G

Khoảng 22 giờ đêm, một tổ công tác tuần tra lưu động trong quá trình tuần tra trên đường, phát hiện xe ô tô 7 chỗ biển số 93A-467.xx từ trong một nhà hàng trên đường ĐT.741 (ở phường Bình Phước) chạy ra đường, có dấu hiệu đã sử dụng rượu, bia nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tài xế Đ.Q.S (35 tuổi, ở tỉnh Đồng Nai) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,859 mg/lít khí thở (vượt hơn 2 lần mức kịch khung). 

Tổ công tác đã đưa người lái xe cùng phương tiện về chốt kiểm soát và lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý nghiêm theo quy định.

CSGT Đồng Nai phát hiện tài xế nồng độ cồn gấp đôi mức kịch khung- Ảnh 4.

Tài xế cùng chiếc xe vào thời điểm bị lực lượng CSGT phát hiện vi phạm

ẢNH: H.G

Ngoài trường hợp xe ô tô nêu trên, trong tối cùng ngày, các lực lượng thuộc Đội CSGT đường bộ số 4 đã dừng xe kiểm tra gần 50 phương tiện, qua đó phát hiện và lập biên bản 13 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân, đã uống rượu bia thì không lái xe vì an toàn của chính mình và cộng đồng. 

Thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thuộc địa bàn, trong nhiều khung giờ, trên tinh thần quyết liệt, không có vùng cấm. 

Đối với tài xế xe ô tô vi phạm kịch khung - mức vi phạm nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/lít khí thở, bị phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng và tạm giữ xe 7 ngày làm việc.

