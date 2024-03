Tiền Giang: Người đàn ông 51 tuổi 'đại náo' chốt kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 21.3, theo thông tin từ Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang), vào khoảng 22 giờ tối ngày 20.3, tổ công tác CSGT của Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) đang lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Lý Thường Kiệt (đoạn thuộc phường 5, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) thì phát hiện người đàn ông điều khiển xe tay ga mang BS 63P1-1446 có biểu hiện say xỉn nên chặn dừng kiểm tra nồng độ cồn.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn người này vi phạm ở mức 0,54mg/l khí thở. Người đàn ông khai tên T.Q.T (51 tuổi) ngụ xã Phước Thạnh, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ xe, tuy nhiên người đàn ông này không xuất trình giấy phép lái xe và các giấy tờ liên quan. Khi tổ công tác tiến hành tạm giữ xe theo quy định thì ông T., bắt đầu không hợp tác, không ký biên bản và la lối chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ.

Mặc dù CSGT liên tục phân tích quy định của pháp luật để ông T., hiểu và chấp hành, nhưng ông này vẫn liên tục chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ đồng thời nhảy lên xe tải đặc chủng của CSGT yêu cầu chở ông T., về trụ sở Công an TP.Mỹ Tho ngủ.

Ông T., phản ứng khi bị Công an P.5, TP.Mỹ Tho thuyết phục, vận động về nhà

Khi CSGT liên hệ với gia đình thì vợ ông T., có mặt khuyên can nhưng ông này vẫn tiếp tục la lối và không cho đưa xe tay ga lên xe đặc chủng của CSGT. Sau hơn 20 phút thuyết phục nhưng ông T. vẫn không chấp hành, tổ công tác thông báo cho Công an P.5 (TP.Mỹ Tho) hỗ trợ. Khi công an P.5 có mặt ông T., vẫn không chấp hành, cho rằng kết quả kiểm tra nồng độ cồn của CSGT không chính xác, yêu cầu tổ công tác phải theo ông T., đi bệnh viện lấy máu xét nghiệm nồng độ cồn.

Đến gần 23 giờ cùng ngày nhiều người thân ông T., có mặt khống chế ông này đưa lên xe chở về nhà. Vụ việc đã làm nhiều người hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc.

Theo quy định với mức vi phạm nồng độ 0,54mg/l khí thở thì ông T., sẽ bị tạm giữ xe 7 ngày, phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

Hiện Công an TP.Mỹ Tho, Tiền Giang đang tạm giữ xe máy của ông T., tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.