Toàn cảnh 17h: Mánh khóe dùng hình xăm uy hiếp con nợ | Những hiện tượng mạng giờ ra sao?

Toàn cảnh 17h ngày 30.12.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 30.12: Mánh khóe dùng hình xăm uy hiếp con nợ | Những hiện tượng mạng giờ ra sao?

Công an TP.HCM bắt chủ Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai

Sau khi triệt phá phá băng nhóm cưỡng đoạt núp bóng công ty mua bán nợ Đất Bắc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã tập trung lực lượng, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương có liên quan cùng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, làm rõ nhiều vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng các doanh nghiệp mua bán nợ, bảo vệ, vệ sĩ.

Công an TP.HCM bắt chủ Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai

Đốt pháo 'cho vui' ngày tết, coi chừng bị phạt tới 40 triệu đồng

Theo luật sư, chỉ cần có hành vi sử dụng, đốt pháo trái phép (đốt pháo nổ, pháo hoa nổ không đúng quy định, không đúng thời gian, địa điểm...), thì có thể bị xử phạt từ 20 - 40 triệu đồng.

Đốt pháo 'cho vui' ngày tết, coi chừng bị phạt tới 40 triệu đồng

Lỗi phổ biến khiến nhiều tài xế xe khách bị phạt nặng

Nhiều tài xế xe khách tại TP.HCM vẫn giữ những thói quen tưởng chừng nhỏ nhưng vi phạm các quy định hiện hành. CSGT TP.HCM đã chỉ ra những lỗi này.

Lỗi phổ biến khiến nhiều tài xế xe khách bị phạt nặng

Cá nhân mua, bán ngoại tệ với nhau bị phạt 100 triệu đồng, tịch thu số tiền

Đó là một trong những nội dung được đề cập tại Nghị định 340/2025 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 9.2.2026 quy định cụ thể các mức phạt vi phạm hành chính, trong đó có hoạt động ngoại hối.

Cá nhân mua, bán ngoại tệ với nhau bị phạt 100 triệu đồng, tịch thu số tiền

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.