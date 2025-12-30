Quyết tâm xây dựng TP.HCM đến năm 2030 không có ma túy

Sáng 30.12, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới" và quán triệt, triển khai Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh mỗi khu phố, ấp, mỗi xã, phường là một tuyến phòng thủ vững chắc trong phòng chống ma túy ẢNH: NHẬT THỊNH

Dự hội nghị có Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang (chỉ đạo hội nghị), Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được (Chủ tịch UBND TP.HCM); trung tướng Mai Hoàng (Giám đốc Công an TP.HCM) cùng ban, ngành và phường, xã, đặc khu của TP.HCM.

Phía Bộ Công an có thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã quán triệt Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, Nghị quyết 02 không chỉ là một văn bản chỉ đạo, đó là một lời hiệu triệu chính trị mạnh mẽ, là cam kết danh dự của Đảng bộ TP.HCM trước Đảng, trước nhân dân về quyết tâm nói không với ma túy. Chúng ta thực hiện điều này vì sự bình yên của từng khu dân cư, vì nụ cười và tương lai của con em chúng ta.

Không để ma túy tái diễn phức tạp

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố không ma túy vào năm 2030, sẽ triển khai đồng bộ chiến lược "3 giảm - 5 tăng". Trong đó, 3 giảm: Giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy; 5 tăng gồm: Tăng hiệu quả lãnh đạo; tăng hiệu lực tổ chức thực hiện; tăng kiểm tra, giám sát; tăng nguồn lực và đặc biệt là tăng ứng dụng chuyển đổi số.

"Lộ trình thực hiện đã được vạch ra rất rõ ràng, không có chỗ cho sự trì trệ. Mục tiêu đến năm 2026 có 100% cơ sở giáo dục, y tế, cơ quan phải không có ma túy. Đến năm 2029, 100% xã, phường, khu phố trên toàn thành phố đạt tiêu chí "địa bàn không ma túy". Và đến năm 2030 phải duy trì vững chắc thành quả, không để ma túy tái diễn phức tạp", Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Được cũng nêu 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đó là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy, chính quyền; phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan ma túy, không có "vùng cấm", không có ngoại lệ.

Thứ hai, đẩy mạnh phòng ngừa xã hội, giảm cầu ma túy, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, phát triển giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; triển khai sâu rộng các chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy với thông điệp thống nhất, mạnh mẽ, lan tỏa đến từng khu dân cư.

Toàn cảnh hội nghị ẢNH: NHẬT THỊNH

Thứ ba, nâng cao hiệu quả đấu tranh, giảm cung ma túy, với vai trò nòng cốt của lực lượng công an; quản lý chặt địa bàn, đối tượng, ngành nghề kinh doanh có điều kiện; kiên quyết đánh tận gốc các đường dây, đối tượng cầm đầu, xử lý nghiêm từ buôn bán đến sử dụng trái phép chất ma túy, với phương châm "không đánh khúc giữa".

Thứ tư, nâng cao chất lượng công tác cai nghiện, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; đổi mới phương pháp điều trị. Tăng cường hỗ trợ y tế, tâm lý, nghề nghiệp cho người sau cai, giảm tái nghiện một cách thực chất.

Thứ năm, bảo đảm nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực; mỗi xã, phường phải có cơ sở y tế đủ năng lực xác định tình trạng nghiện. Ưu tiên kinh phí cho địa bàn trọng điểm, cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ.

Thứ 6, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tăng cường phối hợp liên ngành, liên địa phương, hợp tác quốc tế. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, phục vụ quản lý, dự báo, đấu tranh phòng, chống ma túy một cách hiện đại, hiệu quả.

Xử lý nghiêm từ buôn bán đến sử dụng ma túy, không có "vùng cấm"

Theo ông Nguyễn Văn Được, việc xây dựng TP.HCM không ma túy là một hành trình gian nan nhưng chúng ta không được phép lùi bước . Với cách làm bài bản, khoa học và sự đồng lòng của toàn dân, tôi tin tưởng sâu sắc rằng thành phố mang tên Bác nhất định sẽ hoàn thành mục tiêu, mang lại cuộc sống bình yên thực sự cho nhân dân.

"Trong cuộc chiến này, chúng ta lấy địa bàn dân cư làm trung tâm. Mỗi người dân phải là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài. Đặc biệt, tôi nhấn mạnh vai trò quyết định của người đứng đầu. Ở đâu để tình hình ma túy diễn biến phức tạp, kéo dài thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nơi đó phải chịu trách nhiệm. Kết quả thực hiện Nghị quyết sẽ là thước đo cứng để đánh giá, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ", ông Được nói.

TP.HCM đưa ra mục tiêu đến năm 2026 có 100% cơ sở giáo dục, y tế, cơ quan phải không có ma túy ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt, phải kiên quyết đánh tận gốc các đường dây, xử lý nghiêm từ buôn bán đến sử dụng, tuyệt đối không có "vùng cấm", không có ngoại lệ. Song song đó, chúng ta phải đổi mới công tác cai nghiện, hỗ trợ y tế và tạo việc làm thực chất để người sau cai nghiện có cơ hội làm lại cuộc đời.

Phát biểu tại hội nghị, trung tướng Mai Hoàng cho biết, Công an TP.HCM đã chủ động nhận diện từ sớm, từ xa, từ cơ sở các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tình hình tội phạm, đặc biệt là 5 loại tội phạm nổi, gồm: tội phạm và tệ nạn ma túy, tội phạm "đường phố", tội phạm "tín dụng đen", tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm có yếu tố nước ngoài.

Trung tướng Mai Hoàng phát biểu tại hội nghị ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo trung tướng Mai Hoàng, công tác đấu tranh chống các loại tội phạm được tập trung chỉ đạo quyết liệt, không có vùng cấm; nhiều nội dung đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ đề ra.

"Tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm so với giai đoạn liền kề (2016 - 2020), từng bước củng cố môi trường trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, "thượng tôn pháp luật". Cơ bản các loại tội phạm như tội phạm giết người, tín dụng đen, tội phạm đường phố đã được trấn áp mạnh, giải quyết hiệu quả, không còn phức tạp", Giám đốc Công an TP.HCM cho biết.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Tùng, Bí thư phường Chánh Hưng (quận 8 cũ, TP.HCM), cho biết sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, từ 1.7.2025, phường Chánh Hưng được hình thành trên cơ sở kế thừa và hợp nhất một số phường thuộc quận 8 (cũ) với diện tích tự nhiên 4,61km2 với quy mô dân số 221.379 người. Do phường có nhiều hẻm nhỏ thông nhau, nhiều khu nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhiều chung cư cao tầng, khu vực công cộng, giáp ranh với khu vực trung tâm TP.HCM nên các đối tượng thường lợi dụng ẩn náu và hoạt động phạm tội nhất là tội phạm về ma túy.

Ông Trần Thanh Tùng - Bí thư phường Chánh Hưng phát biểu tại hội nghị ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo ông Tùng, hiện công an phường quản lý 3.609 đối tượng (262 đối tượng liên quan ma tuý), là địa bàn có số lượng đối tượng quản lý cao nhất TP.HCM, trung bình 1 cảnh sát khu vực quản lý 45 đối tượng. Việc xây dựng phường không có ma túy là một quá trình lâu dài, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, kiên trì, liên tục của cả hệ thống chính trị.

"Phường Chánh Hưng cam kết quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, huy động tối đa các nguồn lực, thường xuyên lãnh đạo, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện. Quyết tâm giữ vững địa bàn ổn định, an toàn, xây dựng phường Chánh Hưng không có ma tuý, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân", ông Trần Thanh Tùng cam kết.



