Thứ trưởng Bộ Công an: Chung sức xây dựng một Việt Nam không ma túy

Cuộc thi thu hút hàng triệu người ở nhiều tầng lớp

Sáng 5.12, Bộ Công an tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Tìm hiểu luật Phòng, chống ma túy, diễn ra từ ngày 20.7 - 19.10.

Đại diện Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an cho biết, sau 3 tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút 3.226.354 lượt thi trực tuyến và 4.765 bài thi tự luận. Trong số bài thi tự luận, có 2.500 bài đầu tư công phu; 650 bài viết tay, bài dài nhất lên tới 360 trang, một thí sinh 76 tuổi viết tay 130 trang.

Trao giải nhất cho những cá nhân có thành tích xuất sắc KIẾN TRẦN

Theo đại diện C04, nước ta có khoảng 44,5 triệu người trong độ tuổi từ 15 - 45. Với lượng người tham dự như trên cho thấy cuộc thi có thể tiếp cận hơn 7% dân số trong độ tuổi cần được tuyên truyền về phòng, chống ma túy.

Trên hình thức trực tuyến, rất nhiều ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan, trường học… đăng ký tham gia hưởng ứng cuộc thi. Một số đơn vị có số người dự thi đông như Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường THCS Lý Tự Trọng (TP.Biên Hòa, Đồng Nai), Công an TP.HCM, Học viện An ninh nhân dân, Công an tỉnh Ninh Thuận, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phước Thiện (H.Bù Đốp, Bình Phước), Đoàn Thanh niên xã Đông Xuyên (H.Tiền Hải, Thái Bình)…

Ở hình thức tự luận, ban tổ chức còn nhận được nhiều bài thi có kèm video, thiết kế đồ họa công phu và sáng tạo cao, thể hiện sự nghiêm túc của người tham dự.

Trao 2 giải đặc biệt cho nữ giáo viên cấp 2 và một chiến sĩ công an KIẾN TRẦN

Đại diện C04 cho hay, trong các bài thi tự luận, nhiều tranh của học sinh THCS, THPT vẽ nội dung cổ động, tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy. Đặc biệt, có bài viết tay của cụ bà 81 tuổi và cụ ông 76 tuổi ở Hà Nội, cùng nhiều bài dự thi khác, qua đó thể hiện sự hưởng ứng, quan tâm của người dân đến công tác phòng, chống ma túy, tệ nạn, cũng như kỳ vọng đối với công tác này.

Theo đại diện C04, cuộc thi là biện pháp tuyên truyền hiệu quả, có tính lan tỏa và cần được nhân rộng. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 2 giải đặc biệt, 10 giải nhất, 30 giải nhì, 60 giải 3 và 90 giải khuyến khích.

Cần lan tỏa và nhân rộng

Phát biểu tại buổi lễ, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, đánh giá cao sự lan tỏa của cuộc thi và biểu dương các tập thể, cá nhân đã tích cực tham gia, góp phần tạo nên thành công cho cuộc thi.

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, tội phạm và tệ nạn ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại. Trong những năm qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở nước ta vẫn diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, khó lường.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại lễ trao giải KIẾN TRẦN

Trước thực tiễn này, năm 2021, Quốc hội đã thông qua luật Phòng, chống ma túy. Để luật sớm đi vào cuộc sống, Bộ Công an đã phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức hàng nghìn lượt tuyên truyền; tổ chức hàng nghìn buổi tập huấn cho các lực lượng phòng, chống ma túy và tổ chức cuộc thi Tìm hiểu luật Phòng, chống ma túy bằng cả 2 hình thức, trực tuyến và tự luận trên phạm vi toàn quốc, cùng cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao kết quả cuộc thi đạt được và đề nghị những tập thể, cá nhân được trao thưởng sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy đến các tầng lớp nhân dân, góp phần đẩy lùi hiểm họa tội phạm và tệ nạn ma túy.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc gửi thông điệp: "Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài, các cấp, các ngành cùng chung sức, cộng đồng trách nhiệm đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần xây dựng một nước Việt Nam sạch về ma túy".