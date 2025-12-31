Toàn cảnh 17h ngày 31.12.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: Nhìn lại 2025 - năm của thiên tai khốc liệt và những kỳ vọng mới

Nhìn lại 2025 - Năm của thiên tai khốc liệt

Năm 2025 khép lại bằng những con số khiến người ta không thể đọc nhanh. Bão nối bão, lũ chồng lũ, thiên tai dồn dập đến mức không kịp hồi phục. Hơn 400 sinh mạng ra đi, hàng trăm ngàn mái nhà đổ nát. Nhìn lại một năm thiên tai khốc liệt, không phải để đau xót, mà để thấy rõ ranh giới mong manh của con người trước một thiên nhiên đang đổi khác từng ngày.

Nhìn lại 2025 - Năm của thiên tai khốc liệt

Cấm xe hàng loạt tuyến đường trung tâm TP.HCM tối 31.12 để bắn pháo hoa

CSGT TP.HCM vừa thông báo lịch cấm đường, cấm xe để phục vụ chương trình bắn pháo hoa chào năm mới tối 31.12. Người dân xem pháo hoa cần tránh tuyến đường nào?

Cấm xe hàng loạt tuyến đường trung tâm TP.HCM tối 31.12 để bắn pháo hoa

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.