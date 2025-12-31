Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hà Nội cấm nhiều tuyến đường ngày cuối năm phục vụ bắn pháo hoa

Trần Cường
Trần Cường
31/12/2025 15:49 GMT+7

Nhiều tuyến đường khu vực trung tâm Hà Nội bị cấm, hạn chế phương tiện để tổ chức chương trình Hà Nội Countdown 2026 và các điểm bắn pháo hoa chào năm mới.

Chiều 31.12, Công an Hà Nội cho biết, nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông phục vụ các hoạt động chào đón năm mới 2026 (chương trình Hà Nội Countdown 2026, bắn pháo hoa chào năm mới) diễn ra từ tối 31.12 đến rạng sáng 1.1.2026, đơn vị này đã có phương án phân luồng, hạn chế phương tiện.

Hà Nội cấm nhiều tuyến đường ngày cuối năm phục vụ bắn pháo hoa- Ảnh 1.

Nhiều tuyến đường khu vực trung tâm bị cấm để phục vụ các chương trình đón năm mới

ẢNH: NGỌC TIẾN

Theo đó, từ 13 giờ ngày 31.12, Công an Hà Nội tổ chức cấm các phương tiện lưu thông trong khu vực phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Đồng thời cấm xe khách, xe tải đi vào các tuyến phố Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Hàng Trống, Nhà Chung, Hàng Gai, Hàng Hòm và Lý Thái Tổ.

Từ 18 giờ ngày 31.12 đến rạng sáng 1.1.2026, cấm ô tô đi vào các tuyến phố Hai Bà Trưng, Hàng Bài; cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên các tuyến Hàng Trống, Hàng Hòm, Hàng Gai và Lý Thái Tổ; cấm phương tiện từ phố Nguyễn Hữu Huân đi vào khu vực phố cổ.

Ngoài ra, Công an Hà Nội cũng tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông từ xa tại các nút giao Lý Thường Kiệt - Bà Triệu, Lý Thường Kiệt - Hàng Bài, Lý Thường Kiệt - Quang Trung và các tuyến lân cận để bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Trong thời gian phân luồng, Công an Hà Nội đề nghị người dân chấp hành luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và tuân thủ sự hướng dẫn, điều tiết của lực lượng chức năng.

Khi gặp các đoàn xe ưu tiên, xe chở quân, xe đặc chủng của lực lượng công an, quân đội làm nhiệm vụ, các phương tiện phải nhường đường để đoàn xe ưu tiên đi qua.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
