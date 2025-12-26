Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Biệt phái Phó giám đốc Công an Hà Nội làm Chánh văn phòng Thành ủy

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
26/12/2025 10:20 GMT+7

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tiếp nhận thiếu tướng Nguyễn Thành Long, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, là cán bộ được biệt phái đến công tác tại Văn phòng Thành ủy, giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy.

Sáng 26.12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo các văn bản được công bố, ông Trần Thanh Hà (50 tuổi), Thành ủy viên, Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội, được điều động đến công tác tại cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, giữ chức vụ Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.Hà Nội.

Biệt phái Nguyễn Thành làm Chánh văn phòng thành ủy Hà Nội: Sự thay đổi quan trọng - Ảnh 1.

Thường trực Thành ủy Hà Nội chúc mừng tân Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Trần Thanh Hà (thứ 3, từ trái qua) và tân Chánh văn phòng Thành ủy Nguyễn Thành Long (thứ 5 từ trái qua)

ẢNH: VIẾT THÀNH

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp nhận thiếu tướng Nguyễn Thành Long (47 tuổi), Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, được biệt phái đến công tác tại Văn phòng Thành ủy, giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các nhân sự nhận nhiệm vụ mới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhìn nhận, các ông Trần Thanh Hà và Nguyễn Thành Long là những cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí, môi trường công việc, có bề dày thực tiễn, nhiều kinh nghiệm, thành tích trong công tác; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, quyết liệt, trách nhiệm, tận tụy, mẫn cán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, luôn có tinh thần phấn đấu, nỗ lực rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Thanh Hà cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy đã tin tưởng giao nhiệm vụ công tác mới và hứa sẽ tiếp cận ngay với công việc mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ tham mưu tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tân Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thành Long khẳng định, đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình công tác, là niềm vinh dự của bản thân khi được tin tưởng giao đảm trách nhiệm vụ quan trọng.

Ông Long khẳng định sẽ nỗ lực hết sức, nhanh chóng bắt nhịp với công việc, cùng tập thể cơ quan Văn phòng Thành ủy phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương và tham mưu đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy.

Khám phá thêm chủ đề

Thành ủy Chánh văn phòng Công an Hà Nội Thành ủy Hà Nội Trần Thanh Hà Nguyễn Thành Long
