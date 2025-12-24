Thành ủy Hà Nội điều động, phân công lãnh đạo nhiều sở, ngành

Sáng 24.12, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới ẢNH: VIẾT THÀNH

Theo quyết định được công bố tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động ông Đỗ Văn Trường (48 tuổi), Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.Hà Nội, đến công tác tại Ban Nội chính Thành ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng ban Nội chính Thành ủy.

Quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Lê Thanh Nam (54 tuổi). Chánh Văn phòng UBND TP.Hà Nội, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy P.Ngọc Hà, nhiệm kỳ 2025 - 2030; giới thiệu để kiện toàn giữ chức Chủ tịch HĐND P.Ngọc Hà nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quyết định ông Nguyễn Tiến Thiết (46 tuổi) Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa, nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, phân công đến công tác tại Văn phòng UBND TP.Hà Nội để bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND TP.Hà Nội.

Quyết định phân công, giới thiệu bà Bạch Liên Hương (50 tuổi), Giám đốc Sở VH-TT, ứng cử để bầu giữ chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Quyết định ông Phạm Tuấn Long (49 tuổi), Bí thư Đảng ủy P.Cửa Nam, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy P.Cửa Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, phân công đến công tác tại Sở VH-TT để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở VH-TT.

Quyết định, điều động, chỉ định ông Đàm Văn Huân (57 tuổi), Trưởng ban Đô thị HĐND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa, nhiệm kỳ 2025 - 2030; giới thiệu để kiện toàn chức vụ Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Tuấn Thịnh (54 tuổi), đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội khóa XV, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chuyên Mỹ, nhiệm kỳ 2025 - 2030; giới thiệu để kiện toàn giữ chức Chủ tịch HĐND xã Chuyên Mỹ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, các cán bộ được giao nhiệm vụ hôm nay đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm, kinh qua nhiều cương vị công tác khác nhau và sẵn sàng nhận, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội bày tỏ tin tưởng các cán bộ được trao quyết định và nhận nhiệm vụ mới, với bề dày công tác sẽ tiếp tục có đóng góp vào kết quả chung của từng cơ quan, đơn vị và đóng góp chung cho phát triển thủ đô.