Ngồi xí phần dọc phố đi bộ từ đêm hôm trước để chờ xem countdown 2026

Đi từ 8 giờ đêm hôm trước để xem countdown và gặp thần tượng

Trưa 31.12, trong không khí hối hả của những ngày cuối năm, dòng người đã bắt đầu đổ về khu vực trung tâm TP.HCM. Mục tiêu của họ không khác gì ngoài việc chọn cho mình một chỗ ngồi lý tưởng để xem countdown, theo dõi pháo hoa và đếm ngược năm mới.

Dù chỉ mới 13 giờ chiều, nhưng đông đảo bạn trẻ đã tập trung xung quanh khu vực sân khấu để chờ xem countdown ẢNH: MINH HIẾU

Theo ghi nhận, vào khoảng 13 giờ chiều, nhiều nhóm bạn trẻ đã ổn định chỗ ngồi xung quanh khu vực sân khấu chính. Đa số các bạn tập trung dọc hai bên đường Nguyễn Huệ. Nguyễn Chí Luận, sinh viên Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM, cho biết đã đến từ sớm để chuẩn bị xem chương trình nghệ thuật. “Mình đã chuẩn bị các vật dụng như ô dù, quạt điện cầm tay và mang thêm các món đồ ăn vặt để giữ chỗ đẹp xem pháo hoa”.

Luận cho biết lý do có mặt từ sớm là để tránh cảnh chen lấn nghẹt thở vào chiều tối, đồng thời đảm bảo có tầm nhìn tốt về phía khu vực sân khấu. Trong suốt nhiều giờ đồng hồ, Luận cùng nhóm bạn của mình phải thay phiên nhau đi vệ sinh ở các trung tâm thương mại gần đó và dùng ô che nắng để giữ chỗ.

“Tụi mình dự kiến phải chờ tầm 8 tiếng đồng hồ đến khi chương trình bắt đầu và sẽ ở lại đến khi kết thúc màn pháo hoa sau đó mới ra về”, Luận nói thêm.

Nhiều bạn trẻ đã chuẩn bị ô dù, chuẩn bị chiếm "chỗ đẹp" tại khu vực sân khấu từ tối ngày hôm trước ẢNH: THÁI PHÚC

Lâm Thể Điệp, sinh viên Trường ĐH Đồng Tháp, cho biết bạn đã có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ từ khoảng 20 giờ tối hôm trước để “cắm chỗ” sớm. “Mình muốn được xem idol ở khoảng cách gần nhất nên tụi mình chấp nhận đến sớm và chờ qua đêm”, Điệp nói.

Để chuẩn bị cho thời gian dài chờ đợi, cả nhóm mang theo đồ ăn, quạt cầm tay, sạc dự phòng và đồ trang điểm, thậm chí trải tạm một góc vỉa hè để nghỉ ngơi trong lúc chờ chương trình bắt đầu. “Tụi mình dự kiến phải chờ tầm 8 tiếng đồng hồ đến khi chương trình bắt đầu và sẽ ở lại đến khi kết thúc màn pháo hoa sau đó mới ra về”, Điệp nói thêm.

Thậm chí có nhiều bạn trẻ đã đến khu vực diễn ra cowntdown từ 8 giờ đêm ngày hôm trước ẢNH: THÁI PHÚC

Tương tự, Nguyễn Tân, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cho biết đã di chuyển đến khu vực trung tâm từ tối hôm trước để giữ vị trí xem chương trình. Với đầy đủ thức ăn và nước uống được chuẩn bị từ nhà, Tân tự tin có thể bám trụ xuyên suốt cả ngày. Nam sinh bộc bạch rằng, dù không khí quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ khá ngột ngạt do lượng xe cộ đông, dòng người đổ về ngày một nhiều, nhưng đổi lại, nhóm bạn của Tân vẫn chọn ở lại qua đêm để có được vị trí đẹp, thuận lợi quan sát sân khấu. "Mình là fan cứng của Quang Hùng MasterD. Để được gặp thần tượng ở khoảng cách gần nhất nên việc đến sớm với mình là hoàn toàn xứng đáng", Tân hào hứng.

Nguyễn Tân (bên phải) cùng nhóm bạn hào hứng chờ đợi đến lúc chương trình diễn ra để gặp thần tượng ẢNH: THÁI PHÚC

Tranh thủ ăn trưa trong lúc chờ đến khi diễn ra chương trình ẢNH: THÁI PHÚC

Nguyễn Hoàng Phúc, sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM, đi cùng bạn gái. Khác với các bạn đi theo nhóm, Phúc chọn cách chuẩn bị những tấm bạt nhỏ để ngồi. “Đây là năm đầu tiên tụi mình đón giao thừa cùng nhau nên muốn có một kỷ niệm thật đặc biệt. Tụi mình đã đặt sẵn đồ ăn trưa qua app, shipper giao đến ngay cổng phố đi bộ nên cũng tiện”, Phúc cho hay.

Trong lúc chờ đợi, bạn trẻ tranh thủ "dặm" lại lớp trang điểm ẢNH: MINH HIẾU

Đến khoảng 14 giờ, các bãi gửi xe xung quanh khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ gần như chật kín ẢNH: MINH HIẾU

Theo Thanh Niên, đêm nay TP.HCM sẽ tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa cụ thể, pháo hoa tầm cao được bắn tại ba điểm gồm: Đầu đường hầm sông Sài Gòn (P.An Khánh), Khu trung tâm Thành phố mới (P.Bình Dương) và Quảng trường Trung tâm Bãi sau, (P.Vũng Tàu). Ba điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp gồm Công viên văn hóa Đầm Sen (P.Bình Thới), tòa tháp Saigon Marina IFC (P.Sài Gòn) và khu biệt thự Kim Long, cầu Rạch Đỉa (xã Nhà Bè). Các màn pháo hoa kéo dài 15 phút, thời gian bắt đầu lúc 0h ngày 1.1. 2026.