Đi countdown đón năm mới cần lưu ý những điều này…

Những trải nghiệm countdown nhớ đời

Từng trải nghiệm đi countdown đón năm mới một lần vào năm 2023 và đến nay vẫn chưa dám thử lại, Nguyễn Văn Tuấn, sinh viên ngụ tại KTX khu B, ĐHQG TP.HCM, vẫn nhớ rõ cảm giác mệt mỏi khi hòa vào dòng người đông nghịt.

Countdown đón năm mới là khoảnh khắc được nhiều người mong chờ ẢNH: THẢO PHƯƠNG

“Năm đó mình đi countdown ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Mình có mặt từ khoảng 19 giờ, dù đã tranh thủ đi sớm nhưng đường vẫn rất đông. Xe phải gửi cách phố đi bộ khá xa rồi đi bộ vào. Mình đứng ở đó suốt hơn 5 tiếng đồng hồ, hai chân mỏi nhừ”, Tuấn kể.

Theo Tuấn, việc đứng lâu trong không gian đông đúc khiến cơ thể nhanh chóng xuống sức. Chưa kể, nhiều người đến sau liên tục chen lên phía trước, khiến anh bị ép sát vào đám đông. “Ban đầu còn vui, còn hào hứng hát theo ca sĩ. Nhưng sau khoảng 2 tiếng là bắt đầu đuối. Bạn mình đứng không nổi nữa, phải xin đường ra ngoài để tìm chỗ ngồi nghỉ”, Tuấn nói.

Đáng nhớ nhất, Tuấn cho biết hôm đó anh chứng kiến khá nhiều người bị ngất xỉu. “Lúc đó mình thật sự sợ vì đang đứng giữa một biển người, không có chỗ nhích, vừa nóng vừa ngộp. Sau trải nghiệm đó, suốt 2 năm nay mình không dám đi countdown thêm lần nào nữa”, Tuấn chia sẻ.

Những sự kiện countdown luôn thu hút rất đông người ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Còn với Phan Trần Nhất Huy, sinh viên Trường ĐH Công thương TP.HCM, khó khăn lớn nhất lại đến sau khoảnh khắc đếm ngược. “Kẹt xe từ trong bãi giữ xe ra đến ngoài đường, nhiều tuyến đường bị hạn chế lưu thông khiến hành trình về nhà mệt mỏi hơn cả lúc đi. Mình đi từ 18 giờ, xem pháo hoa xong mà đến gần 4 giờ sáng mới về tới nhà, người rã rời”, Huy kể.

Kinh nghiệm để countdown vừa vui và an toàn

Từ những lần trải nghiệm thực tế, nhiều bạn trẻ cho rằng, đi countdown không chỉ cần tinh thần mà còn cần kinh nghiệm. Vậy cần chuẩn bị ra sao để vừa vui, vừa đảm bảo an toàn? Trang phục, giày dép nên chọn thế nào để có thể tận hưởng trọn vẹn không khí countdown giữa chốn đông người?

Cảnh kẹt xe sau màn đếm ngược đón năm mới khiến nhiều người ám ảnh ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Trần Ngọc Ánh Trúc (24 tuổi), ngụ tại đường Trần Thị Điệu, P.Phước Long, TP.HCM (trước đây là P.Phước Long B, TP.Thủ Đức), người từng nhiều năm tham gia countdown và các sự kiện âm nhạc lớn, cho biết: “Đến nơi đông người, điều quan trọng nhất là đừng cố chen vào khu vực trung tâm. Đứng xa một chút nhưng thoáng sẽ dễ thở và an toàn hơn”.

Theo Trúc, kinh nghiệm đầu tiên là chọn trang phục đơn giản, thoải mái. Các bạn nữ nên ưu tiên giày thể thao thay vì giày cao gót để việc đứng lâu và di chuyển dễ dàng hơn. “Mặc quần áo gọn nhẹ, trang điểm nhẹ nhàng, có thể mang theo quạt cầm tay vì rất nóng. Không nên mang trang sức có giá trị, điện thoại thì cầm chắc trong tay. Trước khi đi nên đi vệ sinh và hạn chế uống nước, vì mỗi lần đi vệ sinh phải chen qua rất đông người, sau đó còn phải xếp hàng dài chờ đợi”, Trúc chia sẻ.

Bên cạnh đó, Trúc cho rằng việc đi theo nhóm từ 2 người trở lên cũng rất quan trọng. “Có người trò chuyện trong nhiều tiếng đồng hồ sẽ đỡ mệt và vui hơn. Nếu xảy ra vấn đề gì cũng dễ dàng hỗ trợ nhau”, Trúc nói.

Nhiều bạn trẻ cho biết, đi countdown đến 2-3 giờ sáng mới về được đến nhà ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Có 3 năm sinh sống và làm việc tại TP.HCM, năm nào cũng đi countdown đón năm mới, Đào Hoàng Long (22 tuổi), làm việc tại đường Lê Anh Xuân, P.Bến Thành, TP.HCM (trước đây là Q.1), cho biết do nơi làm việc gần các địa điểm tổ chức countdown nên Long thường tham gia cùng đồng nghiệp.

“Mình thấy khi đi countdown mọi người hay chọn phố đi bộ Nguyễn Huệ hoặc Bến Bạch Đằng. Hai khu vực này lúc nào cũng rất đông, nên nếu muốn có vị trí tốt thì phải đi sớm trước 4 - 5 tiếng đồng hồ để giữ chỗ”, Long chia sẻ.

Long cho biết mỗi lần đi countdown thường mang theo bạt để ngồi, nước uống, đồ ăn nhẹ; trang phục thoải mái và giày thể thao để đỡ đau chân. “Nếu đi với bạn bè, mình luôn hẹn trước một điểm tập trung để tránh lạc nhau. Sau nhiều năm trải nghiệm, mình thích chọn những chỗ thoáng, ít chen chúc hơn như khu vực Cầu Sài Gòn hoặc các tòa nhà phía Thủ Thiêm nhìn sang trung tâm”, Long nói.

Đặc biệt, Long cho biết anh thường không vội về ngay sau khi xem pháo hoa. “Lúc đó đường kẹt cứng. Mình sẽ ngồi lại trò chuyện, gửi lời chúc năm mới đến bạn bè khoảng 40 - 50 phút rồi mới ra về. Như vậy đỡ kẹt xe và cũng đỡ mệt hơn”, Long chia sẻ.

Dù mệt mỏi, nhưng với nhiều người trẻ, countdown đón năm mới vẫn là một trải nghiệm đáng nhớ. “Mặc dù rất đông đúc, chen lấn, kẹt xe mệt mỏi, nhưng mình vẫn muốn đi countdown để cảm nhận và hòa mình vào không khí náo nhiệt”, Huy bày tỏ.