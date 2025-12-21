Phố đi bộ Nguyễn Huệ rộn ràng: Betagen, hành trình ‘men ta mê’ chinh phục giới trẻ

Giữa không gian sáng tạo, Betagen tạo nên dấu ấn riêng

Vạn Xuân Awards 2025 - Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, không chỉ là đêm tôn vinh những chiến dịch truyền thông đột phá, đó còn là một đại tiệc âm nhạc, sáng tạo và kết nối cộng đồng giữa lòng Sài Gòn. Concert Gala Night quy tụ Mỹ Tâm, Đông Nhi, Hòa Minzy cùng dàn nghệ sĩ V-pop, các khu trưng bày tương tác, minigame và hàng loạt hoạt động trải nghiệm đã biến phố đi bộ Nguyễn Huệ thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ của giới trẻ.

Giữa không gian rực rỡ, booth Betagen nổi bật với những trải nghiệm thú vị: thưởng thức sữa uống lên men Betagen, kem cuộn Thái Lan, photobooth check-in và các trò chơi tương tác cùng những phần quà hấp dẫn. Không gian mở đầy màu sắc - Betagen, thương hiệu sữa uống lên men đến từ Thái Lan, không chỉ đơn thuần là một thương hiệu có mặt tại sự kiện mà còn mang đến nguồn năng lượng tích cực, sôi động đúng tinh thần giới trẻ.

Chính từ những hoạt động sáng tạo và cách kết nối khác biệt này, Betagen đã được vinh danh "Thương hiệu thức uống dinh dưỡng sáng tạo của năm" tại Vạn Xuân Awards 2025, một ghi nhận cho cách thương hiệu đưa sản phẩm dinh dưỡng đến gần hơn với lối sống hiện đại.

Gian hàng Betagen nổi bật với màu đỏ giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ tại sự kiện Vạn Xuân Awards 2025

"Men ta mê là Betagen" - Thông điệp gần gũi, dễ nhớ

Năm 2025, Betagen đã chọn một cách kể chuyện khác, không dùng thuật ngữ khoa học khó nhớ mà thay vào đó là một thông điệp đơn giản: "Men ta mê là Betagen".

"Men", vừa chính là lợi khuẩn sinh ra từ quá trình lên men tự nhiên, có vai trò cân bằng hệ vi sinh đường ruột và hỗ trợ tiêu hóa - một lợi ích sức khỏe mà Betagen mang lại với hàng tỷ lợi khuẩn Lactobacillus Casei. Không những thế, "men ta mê" được nói đến như một người bạn đồng hành thân thuộc để bạn yên tâm tận hưởng trọn vẹn các hoạt động trong ngày - từ buổi sáng bận rộn, đến chiều tối rộn ràng cùng bạn bè, hay những khoảnh khắc check-in tại sự kiện tôn vinh sự sáng tạo như Vạn Xuân Awards.

Betagen tại Vạn Xuân Awards - trải nghiệm để hiểu và thích thương hiệu hơn

Khi ghé booth Betagen, bạn có thể thưởng thức sản phẩm sữa uống lên men từ Betagen với nhiều lựa chọn mùi vị thơm ngon như nguyên bản, cam, dứa… trải nghiệm kem đá tuyết mát lạnh và nhiều hoạt động thú vị.

Các hoạt động như kem cuộn Thái Lan, game tương tác thu hút đông đảo khách tham quan

Tất cả xoay quanh tinh thần năng lượng - vui - khỏe của Betagen: không gian vừa để trải nghiệm sản phẩm, vừa tạo những khoảnh khắc vui vẻ, đáng nhớ, đúng với cách giới trẻ muốn kết nối với thương hiệu.

Giải thưởng "Thương hiệu thức uống dinh dưỡng sáng tạo của năm" đánh dấu cột mốc trong hành trình làm mới hình ảnh của Betagen. Đây là sự ghi nhận cho cách thương hiệu đưa probiotic - một sản phẩm vốn "xa lạ" - trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn với đời sống hàng ngày. Đồng thời, đây là động lực để Betagen tiếp tục đồng hành cùng người tiêu dùng trong những năm tới.

Betagen đạt Giải thưởng "Thương hiệu thức uống dinh dưỡng sáng tạo của năm" 2025 tại Vạn Xuân Awards - cùng với agency đồng hành WinWin Communication

Đại diện Betagen, ông Lê Ngọc Tú và đại diện WinWin Communication, bà Nguyễn Đặng Phương Trang tại lễ trao giải, đứng thứ 7,8 từ trái sang phải

Khép lại hành trình "Men ta mê là Betagen" tại Vạn Xuân Awards 2025, Betagen không chỉ mang về một giải thưởng danh giá, mà còn ghi dấu ấn như một thương hiệu biết lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng gia đình và giới trẻ trong nhịp sống hiện đại.