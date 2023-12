Những nơi nào sẽ diễn ra countdown 2024?

Xem countdown ở đâu, đi lại thế nào?

Nơi diễn ra countdown nổi tiếng nhất ở TP.HCM trong nhiều năm qua phải kể đến là phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM). Nơi đây thường tổ chức nhiều hoạt động trong các ngày lễ, tết cũng như chào đón năm mới. Theo thông báo, năm nay, trước và sau sự kiện bắn pháo hoa thì phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng sẽ có chương trình countdown hoành tráng vào đêm 31.12.

Để phục vụ cho sự kiện này, từ 15 giờ ngày 31.12 đến 1 giờ ngày 1.1.2024, Sở Giao thông vận tải TP.HCM sẽ cấm các loại xe lưu thông vào đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng, Q.1) và phải di chuyển vào các lộ trình thay thế. Nếu bạn trẻ chọn đến đây vui chơi có thể gửi xe máy ở các địa điểm xung quanh. Cụ thể ở đường Lê Thánh Tôn, Tôn Thất Thiệp, Huỳnh Thúc Kháng, Đông Du, Ngô Đức Kế… hoặc các trung tâm thương mại gần đó đều có bãi và nhận giữ xe gắn máy.



Sân khấu chương trình countdown 2024 ở phố đi bộ Nguyễn Huệ Dạ Thảo

Ở khu vực Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức), đại nhạc hội Countdown Fest chào đón năm mới 2024 cũng sẽ được tổ chức. Sự kiện này sẽ chính thức diễn ra vào đêm 31.12 tại quảng trường phía trước khu vực dự án The Metropole Thủ Thiêm và nằm cạnh chân cầu Ba Son. Nếu đi từ hướng Q.1 thì từ cầu Ba Son bạn trẻ có thể nhìn thấy toàn cảnh sự kiện này. Tại đây, có bãi giữ xe gắn máy lớn, đồng thời, có cả chỗ đậu ô tô và các loại phương tiện khác. Sau khi gửi xe ở lối vào, bạn trẻ chỉ cần di chuyển một khoảng ngắn là đến nơi.

Một địa điểm đón giao thừa mới toanh năm nay nằm ở khu vực đường Đỗ Xuân Hợp (TP.Thủ Đức). Lễ hội đón năm mới Luxury Countdown sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn, gồm: các chương trình âm nhạc, nhảy flashmob, trượt ván, bắn cung, thả diều, khu vực chụp ảnh, nhạc nước, cùng các gian hàng ẩm thực và vô số hoạt động giải trí khác.

Công viên bờ sông Sài Gòn cũng sẽ có chương trình countdown đón năm mới Dạ Thảo

Địa điểm này nằm tại P.An Phú, TP.Thủ Đức, cách trung tâm TP.HCM khoảng 20 phút đi xe. Nếu di chuyển từ trung tâm thành phố, bạn trẻ có thể qua hầm sông Sài Gòn, di chuyển dọc tuyến đường Mai Chí Thọ, sau đó rẽ phải vào đường Song Hành. Chạy thêm 2 km, bạn sẽ đến ngã tư đường Đỗ Xuân Hợp - Song Hành. Tại đây, chỉ cần rẽ trái và chạy thêm vài trăm mét là đến địa điểm tổ chức countdown chào năm mới.

Mách nhau những lưu ý khi đi countdown

Đỗ Thanh Loan (30 tuổi), ngụ chung cư Bcons City (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), cho biết từng tham gia nhiều sự kiện, chương trình nghệ thuật ngoài trời, trong đó có countdown ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Theo Loan hầu như các sự kiện này luôn tập trung hàng ngàn người từ khắp nơi hội tụ về. Những người đến đều đứng chen chúc, cho nên việc muốn di chuyển trong thời gian diễn ra sự kiện là điều hết sức khó khăn. Thậm chí nếu quay đi sẽ bị mất chỗ đẹp mà mình đã chọn trước đó. Chưa kể việc đi vệ sinh, giải quyết nhu cầu cá nhân cũng là điều bất tiện trong sự kiện countdown này.

Nhiều bạn trẻ có thể đến các đường xung quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ để tìm điểm gửi xe Dạ Thảo

Do vậy, Loan cho rằng trước khi tham gia sự kiện, bạn trẻ nên quan sát các lối ra vào, tìm cho mình một nơi để có thể thoát hiểm nếu chẳng may gặp sự cố. Ngoài ra, trong đám đông thì những đối tượng cướp giật, móc túi sẽ tìm cách trà trộn. Vì thế bạn trẻ không nên mang ví, túi xách, điện thoại, nữ trang hay những vật có giá trị. Nên sử dụng túi quai chéo trước bụng để cất giữ ví và điện thoại. Bạn trẻ nên đi theo nhóm và di chuyển cùng nhau, không nên đi một mình vào đám đông. Khi đi như vậy sẽ bảo vệ lẫn nhau nếu không may gặp các trường hợp kể trên.

Từng có kinh nghiệm dự countdown những năm trước, Nguyễn Quỳnh Hoa (23 tuổi), ngụ chung cư 9 View, P.Phước Long B, TP.Thủ Đức, cho biết thông thường các sự kiện này cần phải lên lịch trình và đến sớm. Bởi hầu hết các ngả đường đều rất đông người, không tránh được tình trạng kẹt xe. Bạn trẻ cũng nên tìm hiểu các điểm gửi xe, giá cả, thời gian giữ. Đồng thời, chấp nhận ra về muộn vì khi kết thúc chương trình nhiều người đều cùng về một lượt, tình trạng kẹt xe sẽ kéo dài.

"Ngoài ra, đi những sự kiện đông người và chen chúc như này thì nên diện quần áo thật sự thoải mái là lựa chọn thông minh. Tôi không bao giờ chọn đầm, váy cầu kỳ như đi tiệc để vào countdown, mà thường chọn cho mình những đôi giày thể thao đế bằng để di chuyển dễ dàng trong đám đông. Bên cạnh đó, quần áo cũng nên chọn mặc những loại thoát mồ hôi nhanh để vui chơi trong đêm countdown", Quỳnh Hoa chia sẻ.