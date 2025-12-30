Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hà Nội phân luồng giao thông dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
30/12/2025 12:47 GMT+7

Sở Xây dựng Hà Nội đã có hướng dẫn phân luồng giao thông dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán 2026 để hạn chế tình trạng ùn tắc trên địa bàn.

Ngày 29.12 Sở Xây dựng Hà Nội đã thông báo phân luồng giao thông trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn.

Hà Nội hướng dẫn di chuyển để tránh ùn tắc dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Phương tiện di chuyển trên Vành đai 3 trên cao và dưới thấp ở Hà nội

ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo đó, đối với hướng đi các tỉnh phía nam (Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa...): hướng trung tâm Hà Nội đi QL1 (cũ) đi theo hướng Giải Phóng - Ngọc Hồi - QL1 - cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tại nút giao Vạn Điểm; nút giao Đại Xuyên.

Hoặc: QL6 - ngã ba Ba La đi đường 21B - QL38 ra QL1 (cũ), nút giao Đồng Văn hoặc vào nút giao Vực Vòng đi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

QL6 (trục Nguyễn Trãi - Trần Phú - Quang Trung) - rẽ trái đi đường Phùng Hưng - trục phía nam - rẽ trái đường tỉnh 427B - ra ga Thường Tín vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ; hoặc QL6 đi Xuân Mai - đi đường Hồ Chí Minh - đường 21B.

Hướng phía nam đi Hà Nội: tại nút giao Liêm Tuyền đi vào TL494 - QL21B - QL6 (ngã ba Ba La, Hà Đông).

Tại nút giao Vực Vòng trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đi theo 2 hướng: rẽ trái đi QL38 - QL21B - QL6 (ngã ba Ba La, Hà Đông); rẽ phải đi QL38 - qua cầu Yên Lệnh - QL39A - đường tỉnh 379 - nút giao với Vành đai 3 (cầu Thanh Trì).

Tại nút giao Vạn Điểm: rẽ trái đi QL1 - đường tỉnh 429 - QL21B - QL6 (ngã ba Ba La, Hà Đông).

Tại nút giao Thường Tín: đi đường tỉnh 427 - đến đường trục phía nam - đường Phùng Hưng (Hà Đông).

Đối với hướng Hà Nội đi Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên... và ngược lại: đường Vành đai 3 - cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang; cầu Nhật Tân - Võ Nguyên Giáp - QL18 đi cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Cầu Chương Dương - Nguyễn Văn Cừ - Hà Huy Tập - Ngô Gia Tự - cầu Đuống - đi cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Cầu Nhật Tân - Võ Nguyên Giáp - QL18 đi cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Hướng Hà Nội đi Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang... và ngược lại: cầu Thăng Long - Võ Văn Kiệt - QL2 vào cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Cầu Thăng Long - tỉnh lộ 23 - đường Mê Linh đi QL2.

Cầu Thăng Long - cầu vượt Nam Hồng - đường 23 - QL2 - đường tỉnh 310B đi cao tốc Hà Nội - Lào Cai; QL3 - đường tỉnh 296 - vào cao tốc Hà Nội - Lào Cai; QL32 đi Phú Thọ.

Hướng Hà Nội đi Tây bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên...) và ngược lại: đại lộ Thăng Long - đường Tản Lĩnh - Yên Bài - cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình; QL6 - Xuân Mai - Hòa Bình; QL32 đi Phú Thọ.

Hướng Hà Nội đi Quảng Ninh, Hải Phòng.. và ngược lại: đường Cổ Linh - nút giao đường Vành đai 3 đường Cổ Linh - cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; đường tỉnh 379 đi Hưng Yên, Hải Phòng; QL5 cũ (Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Đức Thuận) đi Hải Dương; cầu Thanh Trì - đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - đi QL18.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng lưu ý theo phương án thí điểm, từ ngày 1.1.2026, vào khung giờ cao điểm sẽ cấm xe tải có khối lượng toàn bộ trên 10 tấn lưu thông qua nút giao Mai Dịch - Hồ Tùng Mậu; đại lộ Thăng Long - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến hướng đi lên đường Vành đai 3 trên cao.

Tin liên quan

Hà Nội cấm xe tải trên 10 tấn, container đi vào Vành đai 3 trên cao giờ cao điểm

Hà Nội cấm xe tải trên 10 tấn, container đi vào Vành đai 3 trên cao giờ cao điểm

Để xử lý điểm nghẽn ùn tắc giao thông, Hà Nội thí điểm hạn chế xe tải có tải trọng trên 10 tấn, xe container, xe đầu kéo lưu thông trên 2 tuyến đường vào Vành đai 3 trên cao trong giờ cao điểm.

Khám phá thêm chủ đề

hà nội Phân luồng giao thông Ùn tắc giao thông Sở Xây dựng Hà Nội Tết dương lịch 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận