Hà Nội phân luồng giao thông dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán

Ngày 29.12 Sở Xây dựng Hà Nội đã thông báo phân luồng giao thông trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn.

Phương tiện di chuyển trên Vành đai 3 trên cao và dưới thấp ở Hà nội ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo đó, đối với hướng đi các tỉnh phía nam (Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa...): hướng trung tâm Hà Nội đi QL1 (cũ) đi theo hướng Giải Phóng - Ngọc Hồi - QL1 - cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tại nút giao Vạn Điểm; nút giao Đại Xuyên.

Hoặc: QL6 - ngã ba Ba La đi đường 21B - QL38 ra QL1 (cũ), nút giao Đồng Văn hoặc vào nút giao Vực Vòng đi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

QL6 (trục Nguyễn Trãi - Trần Phú - Quang Trung) - rẽ trái đi đường Phùng Hưng - trục phía nam - rẽ trái đường tỉnh 427B - ra ga Thường Tín vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ; hoặc QL6 đi Xuân Mai - đi đường Hồ Chí Minh - đường 21B.

Hướng phía nam đi Hà Nội: tại nút giao Liêm Tuyền đi vào TL494 - QL21B - QL6 (ngã ba Ba La, Hà Đông).

Tại nút giao Vực Vòng trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đi theo 2 hướng: rẽ trái đi QL38 - QL21B - QL6 (ngã ba Ba La, Hà Đông); rẽ phải đi QL38 - qua cầu Yên Lệnh - QL39A - đường tỉnh 379 - nút giao với Vành đai 3 (cầu Thanh Trì).

Tại nút giao Vạn Điểm: rẽ trái đi QL1 - đường tỉnh 429 - QL21B - QL6 (ngã ba Ba La, Hà Đông).

Tại nút giao Thường Tín: đi đường tỉnh 427 - đến đường trục phía nam - đường Phùng Hưng (Hà Đông).

Đối với hướng Hà Nội đi Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên... và ngược lại: đường Vành đai 3 - cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang; cầu Nhật Tân - Võ Nguyên Giáp - QL18 đi cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Cầu Chương Dương - Nguyễn Văn Cừ - Hà Huy Tập - Ngô Gia Tự - cầu Đuống - đi cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Cầu Nhật Tân - Võ Nguyên Giáp - QL18 đi cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Hướng Hà Nội đi Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang... và ngược lại: cầu Thăng Long - Võ Văn Kiệt - QL2 vào cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Cầu Thăng Long - tỉnh lộ 23 - đường Mê Linh đi QL2.

Cầu Thăng Long - cầu vượt Nam Hồng - đường 23 - QL2 - đường tỉnh 310B đi cao tốc Hà Nội - Lào Cai; QL3 - đường tỉnh 296 - vào cao tốc Hà Nội - Lào Cai; QL32 đi Phú Thọ.

Hướng Hà Nội đi Tây bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên...) và ngược lại: đại lộ Thăng Long - đường Tản Lĩnh - Yên Bài - cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình; QL6 - Xuân Mai - Hòa Bình; QL32 đi Phú Thọ.

Hướng Hà Nội đi Quảng Ninh, Hải Phòng.. và ngược lại: đường Cổ Linh - nút giao đường Vành đai 3 đường Cổ Linh - cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; đường tỉnh 379 đi Hưng Yên, Hải Phòng; QL5 cũ (Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Đức Thuận) đi Hải Dương; cầu Thanh Trì - đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - đi QL18.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng lưu ý theo phương án thí điểm, từ ngày 1.1.2026, vào khung giờ cao điểm sẽ cấm xe tải có khối lượng toàn bộ trên 10 tấn lưu thông qua nút giao Mai Dịch - Hồ Tùng Mậu; đại lộ Thăng Long - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến hướng đi lên đường Vành đai 3 trên cao.