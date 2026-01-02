Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Không khí lạnh khiến 18 tỉnh chuyển rét, vùng núi đề phòng băng giá

Phan Hậu
Phan Hậu
02/01/2026 07:16 GMT+7

Không khí lạnh ảnh hưởng khiến 15 tỉnh miền Bắc và 3 tỉnh bắc Trung bộ chuyển rét, riêng vùng núi cao miền Bắc có rét hại, có thể có băng giá.

Ngày 2.1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực đông Bắc bộ khiến khu vực này có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, nhiệt độ giảm từ 3 - 5 độ C. Vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Không khí lạnh khiến 18 tỉnh chuyển rét, vùng núi đề phòng băng giá- Ảnh 1.

Trong đợt không khí lạnh này, vùng núi cao miền Bắc có thể có băng giá

ẢNH: P.H

Ngày 2.1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực đông Bắc bộ, sau đó đến bắc Trung bộ, tây Bắc bộ, trung Trung bộ và một số nơi ở nam Trung bộ. Trên đất liền, gió mùa đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển gió mạnh cấp 4 - 5, có nơi giật cấp 6. 

Dự báo thời tiết hôm nay 2.1, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.  

Miền Bắc, bắc Trung bộ trời rét; riêng khu vực vùng núi miền Bắc trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất tại miền Bắc 11 - 14 độ C, vùng núi từ 8 - 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Khu vực bắc Trung bộ nhiệt độ từ 13 - 16 độ C, vùng núi cao miền Bắc có thể có băng giá.

Hà Nội trời rét, có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 12 - 14 độ C.

Trước đó, chiều 31.12, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản đề nghị 15 tỉnh, thành phố miền Bắc sẵn sàng ứng phó với không khí lạnh cường độ mạnh gây ra rét đậm, rét hại từ ngày 2 - 3.1.

Không khí lạnh gây mưa lớn ở miền Trung, sóng Biển Đông cao 6 m

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo không khí lạnh tác động sẽ gây ra thời tiết nguy hiểm trên nhiều vùng biển.

Dự báo vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng cao 2 - 3 m; khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng cao 4 - 6 m.

Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2 - 5 m. 

Vùng biển từ nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và khu vực phía đông khu vực nam Biển Đông (bao gồm phía đông đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2 - 4 m.

Từ sáng sớm ngày 2 - 3.1, từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và giông; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá.

Tin liên quan

15 tỉnh, thành phải ứng phó không khí lạnh gây rét đậm, rét hại

15 tỉnh, thành phải ứng phó không khí lạnh gây rét đậm, rét hại

Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 15 tỉnh, thành phố miền Bắc ứng phó với không khí lạnh cường độ mạnh gây ra đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng trong những ngày đầu năm 2026.

Khám phá thêm chủ đề

Không khí lạnh rét đậm rét hại băng giá
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận