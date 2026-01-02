Không khí lạnh khiến 18 tỉnh chuyển rét, vùng núi đề phòng băng giá

Ngày 2.1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực đông Bắc bộ khiến khu vực này có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, nhiệt độ giảm từ 3 - 5 độ C. Vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Trong đợt không khí lạnh này, vùng núi cao miền Bắc có thể có băng giá ẢNH: P.H

Ngày 2.1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực đông Bắc bộ, sau đó đến bắc Trung bộ, tây Bắc bộ, trung Trung bộ và một số nơi ở nam Trung bộ. Trên đất liền, gió mùa đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển gió mạnh cấp 4 - 5, có nơi giật cấp 6.

Dự báo thời tiết hôm nay 2.1, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Miền Bắc, bắc Trung bộ trời rét; riêng khu vực vùng núi miền Bắc trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất tại miền Bắc 11 - 14 độ C, vùng núi từ 8 - 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Khu vực bắc Trung bộ nhiệt độ từ 13 - 16 độ C, vùng núi cao miền Bắc có thể có băng giá.

Hà Nội trời rét, có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 12 - 14 độ C.

Trước đó, chiều 31.12, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản đề nghị 15 tỉnh, thành phố miền Bắc sẵn sàng ứng phó với không khí lạnh cường độ mạnh gây ra rét đậm, rét hại từ ngày 2 - 3.1.

Không khí lạnh gây mưa lớn ở miền Trung, sóng Biển Đông cao 6 m

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo không khí lạnh tác động sẽ gây ra thời tiết nguy hiểm trên nhiều vùng biển.

Dự báo vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng cao 2 - 3 m; khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng cao 4 - 6 m.

Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2 - 5 m.

Vùng biển từ nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và khu vực phía đông khu vực nam Biển Đông (bao gồm phía đông đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2 - 4 m.

Từ sáng sớm ngày 2 - 3.1, từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và giông; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá.