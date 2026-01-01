Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Miền Bắc rét đậm, rét hại, không khí lạnh đi sâu vào Nam Trung bộ

Phan Hậu
Phan Hậu
01/01/2026 07:27 GMT+7

Dự báo thời tiết ngày 1.1.2026, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc gây ra đợt rét đậm, rét hại diện rộng. Đợt không khí lạnh này dự báo sẽ đi sâu vào Nam Trung bộ, gây mưa lớn tại nhiều tỉnh miền Trung.

Dự báo thời tiết hôm nay 1.1.2026 - tết Dương lịch 2026, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông miền Bắc khiến khu vực này có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có giông.

Miền Bắc rét đậm, rét hại, không khí lạnh đi sâu vào Nam Trung bộ- Ảnh 1.

Do ảnh hưởng không khí lạnh, miền Bắc rét đậm, rét hại ngay trong ngày đầu năm 2026

ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, gây mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo từ hôm nay, khu vực vùng núi phía đông Bắc bộ, trời chuyển rét. Từ tối và đêm nay, khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển rét. 

Sang ngày 2 - 3.1, vùng núi và trung du Bắc bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở miền Bắc phổ biến từ 11 - 14 độ C, vùng núi và trung du từ 8 - 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7°C. Khu vực Bắc Trung bộ phổ biến từ 13 - 16 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt không khí lạnh cường độ mạnh này sẽ đi sâu xuống Trung Trung bộ và một số nơi ở Nam Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng ngày 2 - 3.1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí lạnh gây ra gió giật cấp 9, sóng biển cao 5 m

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, không chỉ gây rét đậm, rét hại trên đất liền, không khí lạnh đợt này gây ra hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên nhiều vùng biển.

Bắt đầu từ hôm nay, vùng biển vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 4 - 5, từ chiều tối và đêm mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng cao 2 - 3 m. Khu vực bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng cao 4 - 6 m. 

Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía tây nam Biển Đông (bao gồm phía tây đặc khu Trường Sa) có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng cao 2 - 5 m. 

Dự báo từ đêm 1.1.2026, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và vùng biển phía đông nam Biển Đông, bao gồm phía đông đặc khu Trường Sa, có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2 - 4 m.

Khám phá thêm chủ đề

Không khí lạnh rét đậm rét hại dự báo thời tiết
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
