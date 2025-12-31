15 tỉnh, thành phải ứng phó không khí lạnh gây rét đậm, rét hại

Không khí lạnh gây ra rét đậm, rét hại ở miền Bắc trong những ngày đầu năm 2026 ẢNH: P.H

Chiều 31.12, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản đề nghị 15 tỉnh, thành phố miền Bắc sẵn sàng các biện pháp ứng phó với không khí lạnh dự báo sẽ gây ra đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 2 - 3.1.2026, vùng núi và trung du Bắc bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 14°C, vùng núi và trung du từ 8 - 11°C, vùng núi cao có nơi dưới 7°C. Khu vực bắc Trung bộ nhiệt độ từ 13 - 16°C.

Để chủ động ứng phó rét đậm, rét hại, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND 15 tỉnh, thành phố từ Điện Biên đến Ninh Bình theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại và thông tin cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh phù hợp.

Các địa phương rà soát phương án ứng phó với rét đậm, rét hại, trong đó đặc biệt tăng cường hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân và học sinh tại các trường nội trú; không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người.

Không khí lạnh gây mưa rào ở miền Trung

Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng đề nghị các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố, che chắn chuồng trại; dự trữ thức ăn, giữ ấm, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác.

Không khí lạnh cực mạnh tràn xuống miền Bắc, 6 tỉnh miền Trung mưa rào

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 31.12 đến ngày 1.1.2026, các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An trời có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có giông.

Dự báo từ gần sáng ngày 2 - 4.1, từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Các địa phương cần đề phòng mưa lớn cục bộ có thể gây ra ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị.