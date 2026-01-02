Toàn cảnh 17h: Không khí lạnh khiến 18 tỉnh chuyển rét | Kết quả buổi tiếp công dân liên quan khu đô thị mới Thủ Thiêm

Toàn cảnh 17h ngày 2.1.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 2.1: Không khí lạnh khiến 18 tỉnh chuyển rét | Kết quả buổi tiếp công dân liên quan khu đô thị mới Thủ Thiêm

Du khách nước ngoài nói gì về làn xe đạp tách biệt ở TP.HCM?

Bước sang năm mới 2026, làn đường dành riêng cho xe đạp trên trục Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP.HCM bắt đầu đón những lượt người đầu tiên trải nghiệm.

Miễn vé vào cổng chiều tối, đông nghịt người vào Thảo Cầm Viên soi đèn để...

Trong đêm đầu tiên của năm mới 2026, Thảo Cầm Viên Sài Gòn trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ khi đông đảo người dân và du khách đổ về tham quan, vui chơi.

Lương tối thiểu vùng tăng từ 1.1.2026: Ai được tăng, tăng bao nhiêu?

Từ ngày 1.1.2026, mức lương tối thiểu tháng của vùng tăng thêm 250.000 - 350.000 đồng mỗi tháng, và mức lương tối thiểu giờ tăng 1.200 - 1.700 đồng mỗi giờ.

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.