Toàn cảnh 17h: Lời khai tài xế vụ lật xe khách ở Sơn La | 'Hỗn chiến' ở quán nhậu lúc tính tiền

Toàn cảnh 17h ngày 5.1.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 5.1: Lời khai tài xế vụ lật xe khách ở Sơn La | “Hỗn chiến” ở quán nhậu lúc tính tiền

Zalo thay đổi cách xác thực tài khoản của người dùng

Ứng dụng Zalo vừa bất ngờ thay đổi cách xác thực tài khoản của người dùng. Cụ thể, ở phần "Định danh tài khoản", Zalo đã chuyển sang phương thức "Xác thực gương mặt và giọng nói qua cuộc gọi" thay vì yêu cầu người dùng chụp ảnh căn cước công dân và ảnh chân dung như trước đây. Khi người dùng nhấn vào "Bắt đầu" quá trình xác thực, người dùng sẽ nhận được cuộc gọi video đến từ nền tảng để thực hiện xác thực.

Zalo thay đổi cách xác thực tài khoản của người dùng

Không khí đón năm mới ở TP.HCM: Rực rỡ vườn hoa tết cạnh ga Ba Son và ven sông Sài Gòn

Những ngày đầu năm 2026, nhiều người dân TP.HCM đã tìm đến công viên ven sông Sài Gòn để check-in cùng vườn hoa hướng dương đang vào mùa nở rộ.

Vườn hoa hướng dương ven sông Sài Gòn nở rộ: Lý do chen chân chụp sớm ngày đầu năm

Dấu ấn Thanh Niên nơi biên cương Tổ quốc: "Pháo đài" che chở dân bản trong mưa bão

Tìm về nhà văn hóa thôn Nậm Giang 1 (xã A Mú Sung) những ngày cuối năm 2025, chúng tôi thật ấn tượng khi bước vào khuôn viên của công trình này. Giữa vùng đất biên cương, dù thường xuyên phải chịu sự bào mòn của thời tiết khắc nghiệt, công trình vẫn vững chãi, giống như một "điểm tựa thép" đối với cộng đồng người Mông trên mảnh đất A Mú Sung.

Nhà văn hóa 7 năm 'không một vết nứt' ở Lào Cai: Nơi cứu dân trong bão dữ

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.