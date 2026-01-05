Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Lời khai tài xế vụ lật xe khách ở Sơn La | 'Hỗn chiến' ở quán nhậu lúc tính tiền
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Lời khai tài xế vụ lật xe khách ở Sơn La | 'Hỗn chiến' ở quán nhậu lúc tính tiền

Thanh Niên
Thanh Niên
05/01/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 5.1.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 5.1: Lời khai tài xế vụ lật xe khách ở Sơn La | “Hỗn chiến” ở quán nhậu lúc tính tiền

Zalo thay đổi cách xác thực tài khoản của người dùng

Ứng dụng Zalo vừa bất ngờ thay đổi cách xác thực tài khoản của người dùng. Cụ thể, ở phần "Định danh tài khoản", Zalo đã chuyển sang phương thức "Xác thực gương mặt và giọng nói qua cuộc gọi" thay vì yêu cầu người dùng chụp ảnh căn cước công dân và ảnh chân dung như trước đây. Khi người dùng nhấn vào "Bắt đầu" quá trình xác thực, người dùng sẽ nhận được cuộc gọi video đến từ nền tảng để thực hiện xác thực.

Zalo thay đổi cách xác thực tài khoản của người dùng

Không khí đón năm mới ở TP.HCM: Rực rỡ vườn hoa tết cạnh ga Ba Son và ven sông Sài Gòn

Những ngày đầu năm 2026, nhiều người dân TP.HCM đã tìm đến công viên ven sông Sài Gòn để check-in cùng vườn hoa hướng dương đang vào mùa nở rộ.

Vườn hoa hướng dương ven sông Sài Gòn nở rộ: Lý do chen chân chụp sớm ngày đầu năm

Dấu ấn Thanh Niên nơi biên cương Tổ quốc: "Pháo đài" che chở dân bản trong mưa bão

Tìm về nhà văn hóa thôn Nậm Giang 1 (xã A Mú Sung) những ngày cuối năm 2025, chúng tôi thật ấn tượng khi bước vào khuôn viên của công trình này. Giữa vùng đất biên cương, dù thường xuyên phải chịu sự bào mòn của thời tiết khắc nghiệt, công trình vẫn vững chãi, giống như một "điểm tựa thép" đối với cộng đồng người Mông trên mảnh đất A Mú Sung.

Nhà văn hóa 7 năm 'không một vết nứt' ở Lào Cai: Nơi cứu dân trong bão dữ

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Không khí ngày đầu năm ở 3 miền | Năm 2026 người lao động có số ngày nghỉ lễ, tết cao kỷ lục

Toàn cảnh 17h: Không khí ngày đầu năm ở 3 miền | Năm 2026 người lao động có số ngày nghỉ lễ, tết cao kỷ lục

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: Không khí lạnh khiến 18 tỉnh chuyển rét | Kết quả buổi tiếp công dân liên quan khu đô thị mới Thủ Thiêm

Toàn cảnh 17h: Tăng cường kiểm tra nồng độ cồn ban ngày | Vì sao avatar Facebook bị gỡ đồng loạt?

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H Tết hỗn chiến lật xe khách Zalo sông Sài Gòn Ga Ba Son Sơn La Tổng thống venezuela Donald Trump Elon Musk
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận