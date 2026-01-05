Tái thiết vùng rốn lũ: Mùa xuân đến sớm ở sông Ba

V ÀO NHÀ MỚI KHI MÙA LŨ VỪA ĐI QUA

Cách thủy điện Sông Ba Hạ hơn 10 km, khu dân cư ven sông Ba của xã Sơn Hòa là một trong những nơi hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ lịch sử tháng 11.2025. Chỉ mới hơn một tháng trước, nơi đây còn ngổn ngang bùn đất, nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi, hoa màu mất trắng. Thế nhưng hôm nay, diện mạo của vùng rốn lũ đã thay đổi kỳ diệu.

Khu dân cư xã Sơn Hòa ven dòng sông Ba ẢNH: HỮU TÚ

Ngày bộ đội về làng triển khai xây dựng nhà tránh lũ theo Chiến dịch Quang Trung do Thủ tướng Chính phủ phát động, không khí ảm đạm sau thiên tai dường như dịu lại. Từng chuyến xe chở vật liệu nối đuôi vào làng, màu áo xanh quen thuộc rong ruổi khắp các tuyến đường đất còn lấm lem bùn non.

Chỉ sau hơn 1 tháng kể từ ngày mưa lũ đi qua, nhiều căn nhà tránh lũ mới đã được hoàn thành. Với người dân nơi đây, căn nhà không chỉ là chỗ che mưa che nắng, mà còn là "phao cứu sinh" mỗi khi mùa mưa trở lại.

Trong căn nhà tránh lũ vừa được bàn giao, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (45 tuổi, ở xã Sơn Hòa) chưa hết xúc động. Trận lũ lịch sử đã cuốn trôi toàn bộ vật dụng trong gia đình, căn nhà cũ của bà sập đổ hoàn toàn. Là lao động chính, một mình nuôi hai con nhỏ, bà Huyền rơi vào cảnh khó khăn chồng chất. "Sau lũ, gia đình tôi chỉ biết trông chờ vào đồ hỗ trợ của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm để sống qua ngày. Việc dựng lại nhà là điều tôi chưa dám nghĩ tới", bà Huyền kể.

Bởi vậy, khi nghe tin gia đình được bộ đội hỗ trợ xây dựng nhà mới, bà hết sức vui mừng. Từng ngày trôi qua, căn nhà dần hiện hữu trước mắt bà. "Bộ đội đào móng, xây tường, lợp mái… mọi việc diễn ra rất nhanh. Dù mưa gió thất thường, các anh vẫn làm việc miệt mài, chỉn chu từng công đoạn. Nhìn căn nhà lớn dần mỗi ngày, tôi thực sự xúc động", bà Huyền chia sẻ.

Người dân xã Sơn Hòa ký biên nhận nhà mới ẢNH: HỮU TÚ

Bà Huyền cho biết thêm thời điểm được bàn giao nhà mới, bà vẫn chưa tin đó là sự thật, trong lòng chan chứa niềm hạnh phúc. Căn nhà là điểm tựa cho 3 mẹ con bà trong thời điểm hiện tại và cũng là tổ ấm đặc biệt của gia đình về sau. "Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có nhà mới, càng không nghĩ lại được xây nhanh đến vậy. Chỉ hơn 20 ngày, tôi đã được vào nhà mới. Với tôi, có nhà là niềm vui lớn nhất, an tâm để gây dựng lại cuộc sống", bà Huyền nói, giọng nghẹn ngào.

T HẮM ĐƯỢM NGHĨA TÌNH QUÂN DÂN

Không chỉ giúp dựng nhà, hơn 20 ngày dầm mưa dãi nắng tại xã Sơn Hòa đã để lại nhiều kỷ niệm khó quên giữa bộ đội Quân đoàn 34 và người dân địa phương. Trong những giờ nghỉ hiếm hoi, các cán bộ, chiến sĩ thường được bà con mời chén trà nóng, chiếc bánh ngọt giữa tiết trời se lạnh cuối năm.

Ông Nguyễn Cả (xã Sơn Hòa) nhớ lại ngày bộ đội đến đóng quân, gia đình ông rất vui mừng. "Vợ chồng tôi già rồi, không phụ giúp được nhiều, chỉ biết pha ấm trà, có chiếc bánh ngọt tiếp sức cho các chú. Các chú tận tình lắm, không chỉ xây nhà mà gia đình có việc gì cũng sẵn sàng giúp", ông bộc bạch.

Niềm vui xen lẫn sự bịn rịn khi ông biết lực lượng chuẩn bị rời đi sau khi hoàn thành việc bàn giao nhà tránh lũ. Với ông, khoảng thời gian ngắn ngủi sống gần bộ đội đã tạo nên sự gắn bó như người thân trong gia đình.

Thiếu tá Trần Văn Thành, Trợ lý quân lực, Trung đoàn Pháo binh 4, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, cho biết đơn vị thực hiện xây dựng nhà tránh lũ "thần tốc" theo tinh thần Chiến dịch Quang Trung với mong muốn giúp đồng bào sớm ổn định cuộc sống, đón tết sớm. Trong suốt thời gian làm việc tại địa phương, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tăng ca, tranh thủ từng giờ nắng, khoác áo mưa thi công khi thời tiết không thuận lợi.

"Chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ được giao, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Được sống, làm việc cùng người dân, thấy bà con có nhà mới, nụ cười trở lại, đó là động lực lớn nhất", thiếu tá Thành chia sẻ.

Sau khi bàn giao những căn nhà đầu tiên, đơn vị tiếp tục hỗ trợ các lực lượng khác giúp bà con dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa lũ. Thời điểm chuẩn bị rút quân, nhiều cán bộ, chiến sĩ cũng không giấu được cảm xúc. "Dù chỉ gắn bó trong thời gian ngắn, nhưng chúng tôi thực sự có nhiều kỷ niệm, nhiều tình cảm với mảnh đất này. Nếu có nhiệm vụ, chúng tôi luôn sẵn sàng quay lại, hỗ trợ người dân hết sức có thể", thiếu tá Thành nói.

Bà con dành nhiều tình cảm cho các bộ, chiến sĩ trong quá trình xây dựng nhà tránh lũ mới ẢNH: HỮU TÚ

Đ ỒNG HÀNH ĐỂ NGƯỜI DÂN TÁI THIẾT CUỘC SỐNG

Theo thống kê của xã Sơn Hòa, đợt mưa lũ vừa qua khiến hơn 4.000 căn nhà trên địa bàn bị ngập nước; trong đó hơn 2.100 căn ngập từ 3-5 m, hơn 1.800 căn ngập dưới 2 m. Có 38 căn nhà bị sập hoàn toàn; 243 căn hư hỏng trên 50%; 226 căn hư hỏng dưới 50%. Thiệt hại về diện tích cây trồng hằng năm lên tới hơn 4.800 ha.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Sô Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Sơn Hòa, cho biết chính quyền địa phương đã khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại, báo cáo cấp tỉnh để có phương án hỗ trợ kịp thời cho người dân. "Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ vẫn đang được triển khai. Trước mắt, chúng tôi tập trung giúp người dân sớm ổn định chỗ ở, đồng thời hỗ trợ tái sản xuất", ông Chiến nói.

Theo đó, chính quyền địa phương đã phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ 2 tấn lúa giống cho người dân thôn Tây Hòa để chuẩn bị xuống giống vụ đông xuân. Trong thời gian tới, xã tiếp tục đồng hành cùng người dân trong việc khôi phục sản xuất, hỗ trợ thêm lúa giống, cây trồng, vật nuôi.

Những căn nhà mới thành hình sau trận lũ lịch sử ẢNH: HỮU TÚ

Ở góc độ tỉnh, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết việc triển khai Chiến dịch Quang Trung xây nhà cho người dân được thực hiện kịp thời, nghiêm túc. Đến nay, nhiều căn nhà tránh lũ đã và đang được hoàn thiện.

"Lực lượng vũ trang, các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh đã phối hợp chặt chẽ và sẽ thực hiện 3 đợt bàn giao nhà cho người dân, bảo đảm hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026", ông Văn thông tin.

Theo ông Nguyễn Thiên Văn, kết quả bước đầu của chiến dịch cho thấy chủ trương đúng đắn và kịp thời của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng sự chung tay của doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tổ chức xã hội. Trong đó, lực lượng vũ trang giữ vai trò nòng cốt, trực tiếp giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn nhất sau thiên tai.

Mùa xuân đang về rất gần trên vùng rốn lũ sông Ba. Trong những ngôi nhà mới thơm mùi vôi, niềm tin về một cuộc sống bình yên, no ấm đang bắt đầu hồi sinh mạnh mẽ. (còn tiếp)