Tổng Bí thư: Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 9 chính quy, tinh nhuệ

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Cùng dự lễ có nguyên các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quân đội.

Ngoài ra còn có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cơ quan Bộ Quốc phòng, Quân khu; đại biểu các đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu ẢNH: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu 9 luôn tỏ rõ bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt chúc mừng những chiến công, thành tích to lớn, sự lớn mạnh của lực lượng vũ trang Quân khu 9; chúc mừng Quân khu 9 được nhận danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự đoán với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, đặc biệt là vấn đề biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn đang tác động sâu sắc đến Đồng bằng sông Cửu Long, Tổng Bí thư chỉ rõ, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ xây dựng quân đội nói chung và của Quân khu 9 nói riêng đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội tham dự buổi lễ ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư đề nghị Quân khu 9 tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương; nắm chắc, dự báo đúng tình hình, làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Lực lượng vũ trang Quân khu 9 xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tạo thế chủ động làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên địa bàn và chủ quyền của đất nước.

Tổng Bí thư yêu cầu, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 9 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; quán triệt tư tưởng "người trước, súng sau" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, rèn luyện nâng cao bản lĩnh, thể chất và trình độ kỹ thuật, chiến thuật.

Làm chủ vũ khí, trang bị, nhất là vũ khí mới, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi điều kiện, mọi tình huống và các hình thái chiến tranh mới. Trong không gian phát triển mới, tình hình và nhiệm vụ mới cần đặc biệt chú trọng nâng cao trình độ khoa học, công nghệ cho bộ đội trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; cần "huấn luyện thực chất, rèn luyện thực chất, tình huống thực chất" để chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống.

Tổng Bí thư phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ẢNH: TTXVN

Chỗ dựa tin cậy của nhân dân

Tổng Bí thư nhấn mạnh, thường xuyên làm tốt công tác dân vận, tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó với quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả các dự án kinh tế - quốc phòng trên địa bàn; thực hiện tốt công tác chính sách, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Chủ động, sẵn sàng tham gia giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Quân khu 9 phải là lực lượng tinh nhuệ, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân trên mặt trận này.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho lực lượng vũ trang Quân khu 9 ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ, Quân khu 9 tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng với Quân đội Hoàng gia Vương quốc Campuchia; phối hợp với các lực lượng của Bộ Quốc phòng trong công tác đối ngoại quốc phòng, nhất là với các nước ASEAN; nắm chắc tình hình có liên quan, chủ động tham mưu chiến lược, xử lý kiên quyết, khôn khéo các vấn đề về biên giới, biển đảo; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá, gây chia rẽ quan hệ giữa Việt Nam với Campuchia và các nước trong ASEAN.

Sáng cùng ngày, cũng tại TP.Cần Thơ, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương, dâng hoa tại tượng đài chiến thắng, nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở TP.Cần Thơ. Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và cắt băng khánh thành Sở chỉ huy Quân khu 9.