Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an T.Ư năm 2025

Thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác năm 2025, ngày 4.12, Đảng ủy Công an T.Ư đã tổ chức Hội nghị Đảng ủy Công an T.Ư năm 2025 để cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư; Chủ tịch nước Lương Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư, dự và phát biểu chỉ đạo.

Tập trung xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại



Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần gương mẫu, đi đầu và những kết quả đạt được của Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an trong năm 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: BỘ CÔNG AN

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu lực lượng công an nhân dân (CAND) tập trung toàn lực bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031…

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu Đảng ủy Công an T.Ư định vị cụ thể những công tác gia tăng đóng góp của lực lượng công an trong thực hiện 3 mục tiêu chiến lược "hòa bình, ổn định - phát triển bền vững, chất lượng cao - nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân", tăng trưởng 2 con số, thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và nỗ lực phấn đấu thực hiện bằng được với sản phẩm, kết quả công việc rõ nét…

Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư cũng yêu cầu Đảng ủy Công an T.Ư tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng cần quyết tâm, nỗ lực rất lớn, sự bứt phá mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân với tinh thần tất cả vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư tin tưởng, với tinh thần "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", lực lượng công an sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2026, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an T.Ư, đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu, ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, nhất là gợi ý của Tổng Bí thư về các nhiệm vụ mà lực lượng CAND cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Nhiều kết quả nổi bật trong năm 2025

Trước đó, phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết trong năm 2025, Đảng ủy Công an T.Ư và cấp ủy, thủ trưởng các cấp trong CAND luôn quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND năm 2025…

Đại tướng Lương Tam Quang ẢNH: BỘ CÔNG AN

Qua đó, lực lượng CAND đã giữ vững an ninh quốc gia, củng cố một bước trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường, điều kiện để thực hiện các quyết sách phát triển của Đảng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu 5 kết quả nổi bật, trong đó lực lượng CAND đã bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, không để xảy ra sơ suất; công tác phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước.

Trong năm 2025, lực lượng CAND cũng thể hiện vai trò tiên phong, nòng cốt trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia; tạo nền tảng cho kinh tế số, xã hội số tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...

Cạnh đó, lực lượng CAND cũng khẳng định vai trò trong thực hiện công tác an sinh xã hội, với tinh thần "bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân là trên hết, trước hết, tất cả vì nhân dân". Đảng ủy Công an T.Ư cũng đã chỉ đạo lực lượng CAND tích cực, kịp thời hỗ trợ người dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lũ.