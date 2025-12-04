Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị Quân ủy T.Ư lần thứ 15

Theo Báo Quân Đội Nhân Dân, phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, năm 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, toàn quân đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, toàn quân luôn có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị ẢNH: QĐND

Tổng Bí thư nhấn mạnh, năm 2026 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với khối lượng công việc rất lớn để hiện thực hóa các quyết sách quan trọng; tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện chủ trương xây dựng quân đội hiện đại và nền quốc phòng toàn dân hiện đại.

Để quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng triển khai đồng bộ 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trước hết, cần quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược quan trọng của Bộ Chính trị.

Tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng và phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, nâng cao năng lực nghiên cứu dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các đối sách thích hợp để xử lý thắng lợi các tình huống, tuyệt đối không để bị động bất ngờ. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, luật, pháp lệnh, đề án, dự án về quân sự, quốc phòng...

Lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành tốt công tác tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Trọng tâm là tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần vững chắc cho bộ đội, bảo đảm trong bất kỳ hoàn cảnh nào, quân đội cũng tuyệt đối trung thành với với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; xung kích, đi đầu trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, góp phần phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị ẢNH: QĐND

Xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh”, hiện đại; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện và thúc đẩy thực hiện “bộ tiêu chí xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đại trong tình hình mới”, bảo đảm cơ chế đồng bộ, lộ trình rõ ràng, bước đi vững chắc; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống, sức khỏe và điều kiện sinh hoạt, công tác, huấn luyện của bộ đội theo phương châm “thực túc, binh cường”.

Tiếp tục mở rộng, nâng tầm hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm tạo lập thế cân bằng chiến lược trong quan hệ với các đối tác, nhất là các nước lớn; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, ngăn ngừa từ sớm, từ xa mọi nguy cơ chiến tranh, xung đột.

Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Đặc biệt coi trọng triển khai hiệu quả chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.

Để toàn quân vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng cùng toàn quân hành động theo phương châm “5 vững”. Đó là “chính trị vững - kỷ luật vững - công nghệ vững - nghệ thuật quân sự vững - đời sống bộ đội vững”.

Tổng Bí thư mong mỗi cán bộ, chiến sĩ khắc ghi, biến phương châm “5 vững” thành hành động hằng ngày và coi đó là tiêu chí rèn luyện, thước đo kết quả xây dựng quân đội trong tình hình mới.