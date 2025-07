Bộ trưởng Lương Tam Quang thưởng đội CAHN 1 tỉ đồng, thầy trò HLV Polking vươn ra châu Á

Ngày 1.7, CLB CAHN đã tổ chức lễ mừng công những thành tích giành được ở mùa giải 2024-2025: vô địch Cúp quốc gia, tốp 3 V-League.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến dự lễ mừng công và chúc mừng những thành tích của CLB CAHN. Bộ trưởng đã thưởng cho đội 1 tỉ đồng. Đây là số tiền thưởng của Hiệp hội thể thao Công an nhân dân (Bộ trưởng giữ cương vị Chủ tịch hiệp hội). UBND TP.Hà Nội cũng thưởng đội CAHN 1 tỉ đồng. Ban giám đốc Công an TP.Hà Nội thưởng đội 500 triệu đồng.

Đội CAHN được vinh danh ngày 1.7 Ảnh: Minh Tú





Tiếng vang từ đội bóng láng giềng

Ở đấu trường Cúp C2 châu Á (AFC Champions League 2) 2024-2025, đội bóng Singapore Lion City Sailors vào đến tận trận chung kết, suýt chút nữa đoạt ngôi vô địch. Thành tích kỷ lục này của Lion City Sailors tạo động lực cho các CLB đến từ Đông Nam Á ở giải đấu châu lục. So về thực lực, CLB CAHN vào lúc này không hề thua kém so với đại diện của bóng đá Singapore. Chính vì thế, nếu đoàn quân của HLV Mano Polking quyết tâm, họ hoàn toàn đủ khả năng làm nên chuyện lớn.

CLB CAHN là đội rất nghiêm túc với các giải đấu quốc tế mà họ tham dự Ảnh: Minh Tú

Có chi tiết đáng chú ý, đó là HLV Mano Polking luôn rất nghiêm túc với các giải đấu quốc tế. Ở mùa giải vừa kết thúc, CLB CAHN dưới trướng vị HLV người Đức gốc Brazil thật sự muốn chinh phục Cúp C1 Đông Nam Á. Họ chỉ thiếu chút may mắn khi để thua Buriram United (Thái Lan) sau loạt sút luân lưu ở trận chung kết lượt về.

Lần này, khi có cơ hội góp mặt tại Cúp C2 châu Á, tin rằng HLV Mano Polking sẽ tiếp tục thúc giục các học trò của mình thi đấu nỗ lực, quyết tâm tìm kiếm danh hiệu châu lục cho CLB CAHN, đồng thời góp phần tạo thêm tiếng vang cho bóng đá Việt Nam.

Khát khao của HLV Mano Polking và CLB CAHN

Đội hình của CLB CAHN ở thời điểm hiện tại vẫn rất thiện chiến. Các nội binh Quang Hải, Việt Anh, Đình Trọng, Nguyễn Filip… ngày một thi đấu hay hơn, ổn định hơn. Trong khi đó, các ngoại binh Alan, Leo Artur, Hugo Gomes luôn biết cách tạo điểm nhấn khi cần. Quan trọng hơn nữa, dàn cầu thủ từ nội lẫn ngoại của CLB CAHN ngày càng quen thuộc với cách vận hành chiến thuật mà HLV Mano Polking đặt ra cho họ.

HLV Mano Polking có thêm sự tự tin sau khi giành được danh hiệu đầu tiên trong màu áo CLB CAHN Ảnh: Minh Tú

Dưới thời HLV Mano Polking, CLB CAHN chơi thiên về kiểm soát bóng, thiên về tấn công. Một đội bóng phải thật sự tự tin vào năng lực của mình, cộng với kỹ năng tốt của dàn cầu thủ mà họ đang sở hữu, mới thực hiện được lối chơi nói trên. Sự tự tin cũng chính là điểm tạo nên sự khác biệt của CLB CAHN so với phần lớn các đội bóng khác thuộc V-League khi ra đấu trường quốc tế. CLB CAHN của HLV Mano Polking xem các giải quốc tế là nơi họ thi đấu để tìm kiếm danh hiệu, chứ không phải xem các giải quốc tế là các giải đấu thủ tục, đá cho xong nhiệm vụ.

Khả năng cao trong những ngày tới đây, đoàn quân của HLV Mano Polking sẽ được tăng cường thêm lực lượng, nhằm chia lửa cho những Quang Hải, Việt Anh, Nguyễn Filip, Alan, Leo Artur… trong mùa giải mới, đồng thời giúp cho đội CAHN đủ sức dàn quân trên nhiều đấu trường khác nhau (V-League, Cúp quốc gia, Cúp C2 châu Á, có thể có thêm Cúp C1 Đông Nam Á, nếu VFF và VPF muốn cử họ tham dự giải đấu này). Nếu có thêm nhân tố tốt, đội bóng của HLV Mano Polking vốn đã mạnh sẽ còn mạnh hơn nữa!