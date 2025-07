Hoàng Đức và Alan Grafite xuất sắc nhất mùa, HAGL chưa có duyên với các danh hiệu cá nhân

Danh hiệu cá nhân thuộc về Alan Grafite và Hoàng Đức

Lễ trao giải V-League Award diễn ra chiều (1.7) đã tìm được chủ nhân xứng đáng cho hàng loạt hạng mục giải thưởng trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Những ngôi sao như Nguyễn Hoàng Đức (CLB Ninh Bình), Alan Grafite (CLB CAHN)... đều được xướng tên.

Hạng mục vinh dự nhất "Cầu thủ xuất sắc nhất V-League" thuộc về Alan Grafite của CLB CAHN. Tiền đạo người Brazil có mùa giải ấn tượng với 14 bàn thắng, giúp CLB CAHN bứt tốc ngoạn mục để giành HCĐ V-League.

Alan Grafite trong màu áo CLB CAHN ẢNH: MINH TÚ

Trong mùa giải đầu tiên khoác áo CLB CAHN, Alan Grafite đã cùng Leo Artur (đều cập bến từ CLB Bình Định) tạo thành "pháo hai nòng" lợi hại. Dù chấn thương khiến Alan Grafite không thể đá trọn vẹn mùa giải (nghỉ 6 trận V-League), nhưng chân sút người Brazil vẫn chơi ấn tượng với hiệu suất 0,78 bàn/trận ở V-League.

Tại sân chơi ASEAN Club Championship, Alan Grafite cũng chơi ổn định với 6 bàn thắng, góp công giúp CLB CAHN giành ngôi á quân. Còn ở Cúp quốc gia, cú hat-trick của ngoại binh người Brazil tại chung kết giúp CLB CAHN hạ SLNA với tỷ số 5-0 để lên ngôi vô địch.

Danh hiệu cầu thủ hay nhất mùa ở giải hạng nhất (V-League 2) thuộc về Hoàng Đức. Tiền vệ sinh năm 1998 đã cùng CLB Ninh Bình thống trị sân chơi hạng nhất với 19 chiến thắng và 1 trận hòa. Hoàng Đức ghi 3 bàn, kiến tạo 2 bàn, trở thành linh hồn trong cách vận hành lối chơi của đội bóng cố đô.

Hoàng Đức trong màu áo CLB Ninh Bình ẢNH: FBNV

Đóng góp của Hoàng Đức không chỉ lớn trên khía cạnh chuyên môn, mà sự hiện diện của cầu thủ đã đoạt 2 Quả bóng vàng trong 4 năm qua là minh chứng cho tham vọng và sức mạnh của CLB Ninh Bình. Đội bóng cố đô liên tục mang về những ngôi sao như Hoàng Đức, Văn Lâm để củng cố đội hình và áp đảo giải hạng nhất với kỷ lục điểm số (58/60 điểm tối đa).

Danh hiệu này hứa hẹn là bàn đạp để CLB Ninh Bình và Hoàng Đức bay cao tại V-League mùa tới.

Danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League thuộc về Lê Văn Thuận (CLB Thanh Hóa). Cầu thủ sinh năm 2006 đã ghi 2 bàn sau 15 trận mùa này ở V-League. Văn Thuận cùng với Nguyễn Ngọc Mỹ là những tài năng trẻ được HLV Velizar Popov tạo điều kiện thi đấu để sớm tích lũy kinh nghiệm. Dù không đoạt ngôi cao mùa này, nhưng rõ ràng, CLB Thanh Hóa đang là "vườn ươm" của nhiều sao mai tài năng.

Một "vườn ươm" khác cũng có cầu thủ trẻ đoạt danh hiệu xuất sắc nhất giải hạng nhất, đó là PVF-CAND với cầu thủ Nguyễn Hiểu Minh. Trung vệ cao 1,84 m đã chứng tỏ năng lực khi thường xuyên ra sân mùa này. Hiểu Minh cùng với Lê Văn Hà (CLB Hà Nội), Phạm Lý Đức (HAGL) và Nguyễn Nhật Minh (CLB Hải Phòng) tạo nên hàng thủ triển vọng cho U.23 Việt Nam.

Các danh hiệu cá nhân và tập thể của V-League và hạng nhất

Đội hình tiêu biểu V-League: Nguyễn Đình Triệu (Hải Phòng), Quang Vinh (Công an Hà Nội), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội FC), Adou Minh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Bùi Tiến Dũng (Thể Công Viettel), Nguyễn Hai Long (Hà Nội FC), Caio Cesar (Nam Định), Nguyễn Quang Hải (Công an Hà Nội), Nguyễn Văn Vĩ (Nam Định), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Alan (Công an Hà Nội).

HLV xuất sắc nhất mùa giải: HLV Vũ Hồng Việt, người đưa Nam Định lên ngôi vương V-League lần thứ hai liên tiếp. Đây cũng là mùa thứ hai, HLV Vũ Hồng Việt đoạt danh hiệu HLV hay nhất giải.



HLV xuất sắc nhất giải hạng nhất: HLV Nguyễn Việt Thắng của đội Ninh Bình.



Đội hình tiêu biểu hạng nhất: Đặng Văn Lâm (Phù Đổng Ninh Bình), Huỳnh Tấn Sinh (Bình Phước), Nguyễn Hữu Minh (PVF-CAND), Lê Ngọc Bảo (PVF-CAND), Đỗ Thanh Thịnh (Phù Đổng Ninh Bình), Nguyễn Hoàng Đức (Phù Đổng Ninh Bình), Nguyễn Xuân Bắc (PVF-CAND), Lưu Tự Nhân (Bình Phước), Nguyễn Thanh Nhà (PVF-CAND), Đinh Thanh Bình (Phù Đổng Ninh Bình), Nguyễn Công Phượng (Bình Phước).

Giải CLB có nhiều cầu thủ trẻ thi đấu nhất giải đã thuộc về SLNA. Mùa này, đội bóng của HLV Phan Như Thuật đã trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ như thủ môn Nguyễn Văn Việt, hậu vệ Nguyễn Quang Vinh, Hồ Văn Cường hay tiền vệ Đinh Xuân Tiến.



Trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà đoạt danh hiệu Còi vàng. Trợ lý trọng tài xuất sắc thuộc về Nguyễn Thanh Sơn.



Danh hiệu vua phá lưới hạng nhất 2024 - 2025 thuộc về Lưu Tự Nhân của Bình Phước với 9 bàn thắng.



Danh hiệu vua phá lưới V-League 2024 - 2025 thuộc về Alan Sebastiao Grafite (CLB CAHN) và Lucao (Hải Phòng) với cùng 14 bàn thắng.



Bàn thắng đẹp nhất giải được trao cho Nguyễn Hữu Thắng. Tiền vệ đang chơi cho Thể Công Viettel nhận giải với cú sút xa ngoạn mục từ dưới sân vào lưới Quảng Nam.

CLB có mặt sân thi đấu tốt nhất mùa giải: HAGL cùng 6 CLB khác.



Bóng đá Việt Nam nỗ lực nâng cao trải nghiệm cho người hâm mộ

Tại lễ trao giải, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF ), Chủ tịch Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Trần Anh Tú khẳng định: "Mỗi mùa giải khép lại là một hành trình đầy nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm và cống hiến từ các cá nhân, tập thể. Mùa giải 2024 - 2025 mang ý nghĩa đặc biệt hơn khi đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của bóng đá chuyên nghiệp Việt Namm một chặng đường ghi dấu bước trưởng thành, và sự sẵn sàng thích ứng của bóng đá nước nhà trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ.

Đồng hành với nhịp phát triển hiện đại và hội nhập sâu rộng của dân tộc, bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam luôn đổi mới, chuyên nghiệp hóa: từ công tác tổ chức giải đấu, phát triển chuyên môn của các CLB, cho đến việc nâng cao trải nghiệm cho người hâm mộ và thu hút sự đồng hành bền vững từ các nhà tài trợ, đối tác.

Mùa giải này, tính chuyên nghiệp; chất lượng chuyên môn được nâng cao; và đặc biệt là sự tiếp lửa không ngừng nghỉ từ khán giả trên khắp cả nước.

Những thành công ấy có được là nhờ sự lãnh đạo kịp thời, chỉ đạo sát sao của các cấp, sự nỗ lực không ngừng của các CLB, HLV, cầu thủ, cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình từ các địa phương, đơn vị tổ chức, các đối tác đồng hành và người hâm mộ cả nước".