Dầm mưa, ăn ở tại công trường: Bộ đội 'thần tốc' xây nhà cho dân kịp tết 2026

Chỉ nửa tháng sau lễ ra quân xây nhà ở cho người dân bị sập do mưa lũ ở tỉnh Đắk Lắk, bộ đội Quân khu 5, Quân đoàn 34… đã triển khai thi công “thần tốc” tại khu vực phía đông (địa bàn tỉnh Phú Yên cũ), quyết tâm hoàn thành các căn nhà trước thời hạn của Chiến dịch Quang Trung do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Theo thống kê của UBND tỉnh Đắk Lắk, sau bão số 13 và đợt mưa lớn từ ngày 15 - 20.11, toàn tỉnh có 653 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, 892 nhà hư hỏng nặng và 5.455 nhà hư hỏng nhẹ. Tổng kinh phí để khắc phục hơn 200 tỉ đồng, gồm hơn 110 tỉ đồng xây dựng nhà mới; hơn 35 tỉ đồng sửa chữa nhà hư hỏng nặng và hơn 54 tỉ đồng hỗ trợ nhà hư nhẹ.

Lực lượng Quân đoàn 34 "thần tốc" xây nhà cho người dân sau mưa lũ ẢNH: HỮU TÚ

Trung tá Nguyễn Văn Dũng, Phó chính ủy Trung đoàn Pháo binh 4, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 cho biết, việc tham gia giúp người dân xã Sơn Hòa, Đắk Lắk (thuộc H.Sơn Hòa, Phú Yên cũ) xây dựng, sửa chữa nhà sau bão lũ không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của tuổi trẻ trung đoàn đối với người dân.

“Trong quá trình triển khai Chiến dịch Quang Trung, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong đơn vị phải phát huy vai trò xung kích, đi đầu, thể hiện rõ trách nhiệm và tinh thần vì dân phục vụ”, trung tá Dũng nhấn mạnh.

Bộ đội phối hợp cùng người dân nhanh chóng xây dựng nhà cửa ẢNH: HỮU TÚ

Đứng bên căn nhà đã có hình hài chỉ sau khoảng 10 ngày xây dựng, ông Nguyễn Ngọc Trí (47 tuổi, ở xã Sơn Hòa) chia sẻ: "Lực lượng bộ đội xây dựng nhà rất nhanh và chỉn chu đến từng chi tiết nhỏ. Với tiến độ này, gia đình chúng tôi sẽ sớm có nhà mới để sinh sống. Chúng tôi bày tỏ lòng cảm kích với tinh thần thi công của bộ đội, giúp dân sớm có nhà ở sau mưa lũ".

Ăn ở tại chỗ để "thần tốc" xây nhà mới cho dân

Còn tại xã Hòa Thịnh, trung tá Phạm Văn Tuyền, Phó chính ủy Lữ đoàn 655, Quân khu 5, cho biết thời tiết mưa dầm nhiều ngày đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công, xây nhà cho người dân thôn Phú Hữu. Tuy nhiên, lực lượng của đơn vị đã tăng cường làm thêm giờ với mong muốn sớm hoàn thiện nhà cho người dân, ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Căn nhà của người dân ở xã Hòa Thịnh do lực lượng Quân khu 5 xây dựng ẢNH: HỮU TÚ

Trung tá Tuyền chia sẻ, cán bộ, chiến sĩ đã ăn ở tại chỗ, sinh hoạt nhờ nhà dân bên cạnh để thuận tiện cho việc thi công, xây dựng nhà cửa. Trong lúc chuẩn bị cơm, lực lượng hậu cần sẽ nấu thêm nhiều đồ ăn để người dân ăn chung, đảm bảo dinh dưỡng sau nhiều ngày dọn dẹp nhà cửa.

"Đối với nhà bị hư hỏng, đơn vị đã phân công nhân lực nhanh chóng sửa chữa cho bà con. Với từng căn nhà đang được xây mới, chúng tôi phối hợp với các đơn vị khác trong quân khu, nhằm tăng tính hiệu quả, đảm bảo hiệu suất công việc. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều được phân công nhiệm vụ riêng, phối hợp nhịp nhàng để người dân có nhà mới đón tết", trung tá Tuyền nói.

Lực lượng làm việc liên tục, đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ẢNH: HỮU TÚ

Lực lượng Quân đoàn 34 xây nhà cho người dân trong điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường ẢNH: HỮU TÚ

Lực lượng Quân khu 5 đang hoàn thiện căn nhà nhà tránh lũ cho người dân ẢNH: HỮU TÚ