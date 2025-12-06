Khi công an thành thợ xây: Thần tốc dựng nhà mới cho dân vùng lũ Gia Lai trước tết

Công an chung tay dựng lại mái ấm

Chiều 5.12, Công an phường Quy Nhơn Đông (Gia Lai) phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh và lực lượng an ninh trật tự cơ sở ra quân hỗ trợ xây lại nhà cho cụ Nguyễn Quýt (89 tuổi, tổ 18, khu phố 3, phường Quy Nhơn Đông; trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, Bình Định).

Lực lượng công an dọn dẹp mặt bằng để xây nhà mới cho cụ Quýt ẢNH: TRẦN VIỆT

Mái ấm của gia đình cụ đã hoàn toàn sụp đổ sau đợt mưa lũ cuối tháng 11, biến ngôi nhà thành một đống gạch ngói vụn. Ở cái tuổi gần 90, cụ tưởng chừng như đã mất hết hy vọng về một nơi trú ngụ an toàn, nhất khi sắp đến Tết Nguyên đán.

Nhưng niềm vui đã trở lại, sau khi chính quyền tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng, điều cụ Quýt cần nhất lúc này là nhân công và những người lính công an đã đến với gia đình cùng lời hứa căn nhà sẽ hoàn thành trước tết.

Nhà cụ Quýt bị sập hoàn toàn sau các đợt mưa bão tháng 11 vừa qua ẢNH: TRẦN VIỆT

Trung tá Nguyễn Xuân An, Trưởng Công an phường Quy Nhơn Đông, cho biết mỗi ngày có 10 - 20 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ, với quyết tâm hoàn thành căn nhà mới cho cụ Quýt trước tết.

Hưởng ứng Chiến dịch Quang Trung do Thủ tướng Chính phủ phát động nhằm thần tốc sửa chữa, xây dựng nhà cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ, từ ngày 5.12, Công an tỉnh Gia Lai đã có mặt tại 131 hộ dân ở 20 xã, phường để hỗ trợ thi công.

Lực lượng Công an tỉnh huy động hơn 650 cán bộ, chiến sĩ xuống trực tiếp từng hộ dân. Mỗi nhà được bố trí ít nhất 4 cán bộ, chiến sĩ công an và 1 an ninh trật tự thường trực hỗ trợ xây dựng, sửa chữa.

Lực lượng Công an Gia Lai hỗ trợ người dân có nhà bị sập ẢNH: C.A

Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cán bộ chiến sĩ không chỉ lao động trực tiếp mà còn giám sát tiến độ, chất lượng vật tư. Nếu phát hiện nhà thầu thi công chậm hoặc không đảm bảo chất lượng, lực lượng công an sẽ báo cáo ngay để kiểm tra, xử lý, nhằm đảm bảo Chiến dịch Quang Trung vừa nhanh vừa bền vững, tạo sự an tâm cho người dân.

674 ngôi nhà khẩn cấp và cam kết trước tết

Quy mô 131 hộ dân mà lực lượng Công an trực tiếp hỗ trợ chỉ là một phần trong kế hoạch triển khai Chiến dịch Quang Trung mà UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành. Chiến dịch đặt mục tiêu xây dựng khẩn cấp 674 căn nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng và sửa chữa nhà hư hỏng từ 50% trở lên tại 112 xã, phường, bảo đảm mọi hộ dân bị thiệt hại đều có nơi ở an toàn.

Các mốc thời gian được UBND tỉnh yêu cầu: trước 31.12 phải hoàn thành sửa chữa toàn bộ nhà hư hỏng; trước 31.1.2026 hoàn thành xây dựng toàn bộ nhà sập đổ, cuốn trôi.

Đồng thời, tổ chức xây dựng 16 dự án/phương án tái định cư di dời, bố trí dân cư tại các khu vực nguy hiểm bảo đảm an toàn lâu dài, ổn định sản xuất và đời sống hoàn thành trước ngày 31.1.2026.

Lực lượng Công an Gia Lai thăm hỏi, động viên khi xây nhà mới cho cụ Nguyễn Thị Ba (84 tuổi, ở phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) ẢNH: C.A

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn giao UBND cấp xã chịu trách nhiệm rà soát vị trí nhà bị sập, xác định đất ở hợp pháp, lập danh sách hỗ trợ và niêm yết công khai. Người dân giữ vai trò chủ động trong quyết định phương án xây dựng, bố trí mặt bằng, huy động thêm kinh phí và vật liệu theo khả năng. Nhà nước hỗ trợ theo định mức 60 triệu đồng/căn nhà sập đổ, cuốn trôi.

Chính quyền cùng các lực lượng đoàn thể hỗ trợ kỹ thuật, tháo dỡ nhà cũ, chuẩn bị nền móng, vận chuyển vật liệu và hỗ trợ nhân công cho hộ khó khăn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Gia Lai trực tiếp triển khai lực lượng hỗ trợ thi công đối với một số xã, phường trọng điểm, chịu thiệt hại nặng do thiên tai.