Gia Lai xử lý 11 trường hợp đăng tin sai sự thật về mưa lũ

Ngày 27.11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, từ ngày 19 - 25.11, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã xác minh và làm việc với 11 cá nhân đăng tin sai sự thật, xuyên tạc về thiên tai và hoạt động cứu hộ cứu nạn.

Hàng loạt nội dung bịa đặt, xuyên tạc

Trung tá Mai Văn Năng, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai), cho biết các hành vi đăng tin sai sự thật chủ yếu xoay quanh việc xuyên tạc về sáp nhập địa giới hành chính, bịa đặt việc xả nước tại hồ thủy điện và đưa thông tin không đúng về hoạt động cứu nạn cứu hộ.

Những ngày mưa lũ vừa qua, xuất hiện nhiều thông tin xuyên tạc, thất thiệt gây bức xúc dư luận ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngày 19.11, N.T.K.L (28 tuổi, P.Quy Nhơn Đông) dùng tài khoản Facebook "Kiều Lý" đăng bài quy chụp bão lũ là do "thay đổi địa giới hành chính" nhằm kích động, chia rẽ vùng miền. Đây không phải trường hợp cá biệt, nhiều cá nhân khác cũng có hành vi tương tự.

Trong thời điểm nước lũ dâng cao ở phía đông tỉnh Gia Lai, một số người như N.N.T.T (25 tuổi, P.An Nhơn Nam), P.T.H (21 tuổi, xã Chư Sê) hay N.T.A.T (40 tuổi, P.An Khê) tiếp tục đăng tin sai sự thật về việc thủy điện An Khê - KaNak xả lũ, khiến nhiều người hoang mang.

Không dừng lại trong phạm vi tỉnh Gia Lai, một số cá nhân còn "vơ vào" tin đồn ở nơi khác. Ông N.T.K (37 tuổi, xã Tuy Phước Đông) đăng tải thông tin thất thiệt về "lũ lớn gây chết người" ở xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk), tạo tâm lý hoảng sợ trong thời điểm nhạy cảm.

Phần lớn các trường hợp khai do thiếu hiểu biết, nghe đồn rồi đăng lại với mục đích "cảnh báo". Sau khi được công an giải thích, nhiều người đã tự gỡ bài và cam kết không tái phạm.

Xử lý nghiêm để răn đe

Trong 11 trường hợp bị mời làm việc, đáng chú ý có ông N.Q.Đ (29 tuổi, P.Quy Nhơn), quản lý trang Facebook "Đội SOS 115 - Bình Định".

Sáng 19.11, trang này đưa thông tin "tạm dừng cứu nạn", "lực lượng công an rút về cùng ca nô"… trái với thực tế lực lượng đang căng mình cứu dân. Dù ông Đ. đã gỡ bài và xin lỗi, hành vi đăng tin sai sự thật này bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Tại buổi làm việc ngày 25.11, ông Đ. thừa nhận thông tin sai gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng uy tín lực lượng chức năng.

Công an tỉnh Gia Lai làm việc, xử phạt ông N.Q.Đ (ở P.Quy Nhơn) 7,5 triệu đồng về hành vi đăng tin sai sự thật ẢNH: C.A

Trung tá Mai Văn Năng cho biết thời gian qua xuất hiện tình trạng dùng tin đồn để câu like, tăng tương tác hoặc chia sẻ thông tin giả mà không kiểm chứng.

"Chúng tôi đang chủ động nắm tình hình, rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để chấn chỉnh, ngăn chặn tình trạng đăng tin sai sự thật", ông Năng nói.