Phao tin sai sự thật, 'Đội SOS 115 - tỉnh Bình Định' bị xử phạt

Ngày 25.11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.Q.Đ (29 tuổi) vì đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook.

Rạng sáng 19.11, ông Đ. sử dụng trang Facebook "Đội SOS 115 - Tỉnh Bình Định" (hơn 270.000 người theo dõi) đăng bài có nội dung "Tạm dừng cứu nạn, cứu hộ ngay lúc này"; "Lực lượng công an đã rút về cùng chiếc cano".

Ông N.Q.Đ sử dụng trang Facebook "Đội SOS 115 - Tỉnh Bình Định" đăng tin sai sự thật ẢNH: AN NINH GIA LAI

Trong khi đó, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tối đa thực hiện cứu hộ, cứu nạn. Riêng Công an tỉnh Gia Lai huy động 534 cán bộ, chiến sĩ, lập 11 trung đội xung kích xuống các địa bàn ngập lụt, phối hợp chính quyền các xã, phường để cứu hộ, cứu nạn, giúp dân di dời, kê cao tài sản, tránh ngập lụt gây hư hại.

Làm việc với cơ quan công an, ông Đ. thừa nhận thông tin là sai sự thật, diễn đạt nội dung chưa rõ ràng gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín lực lượng công an nhân dân. Ông Đ. đã cam kết không tái phạm. Cơ quan công an đã tiến hành xử phạt ông Đ. 7,5 triệu đồng.

Đồng thời, cơ quan công an cũng đang tiếp tục xác minh các trường hợp có hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Từ vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai đề nghị người dùng mạng xã hội cần nâng cao ý thức cảnh giác, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội. Tuyệt đối không đăng tải, bình luận và chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc chưa đúng sự thật gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự.