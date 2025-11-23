Đắk Lắk xử lý 52 tài khoản mạng xã hội đăng tin mưa lũ sai sự thật

Chiều 23.11, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã phát hiện 52 tài khoản mạng xã hội trên Facebook, TikTok có hành vi đăng tải nội dung chưa kiểm chứng, sai sự thật về tình hình mưa lũ.

Ngay lập tức, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp công an các xã, phường tiến hành xác minh và xử lý quyết liệt.

Công an tỉnh Đắk Lắk làm việc với trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk ẢNH: CTV

Cụ thể, các đơn vị đã triệu tập, răn đe và yêu cầu viết cam kết không tái phạm đối với 17 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp với tổng số tiền phạt 37,5 triệu đồng và yêu cầu gỡ bỏ bài viết vi phạm đối với 30 tài khoản mạng xã hội.

Bên cạnh việc xử lý vi phạm, cơ quan công an cũng đã làm việc với các KOLs người có sức ảnh hưởng, quản trị viên các hội nhóm lớn tại địa phương yêu cầu các cá nhân này tăng cường kiểm duyệt, gỡ bỏ ngay các bình luận, hình ảnh tiêu cực, sai lệch gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và nỗ lực cứu trợ.

'Hàng ngàn người chết do lũ' ở Đắk Lắk là tin đồn sai sự thật

Trước đó, nhiều trang mạng xã hội đăng tải về tình hình mưa lụt, số người thiệt mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Liên quan đến thông tin "hàng ngàn người chết" do lũ tại Đắk Lắk do nhiều trang mạng đăng tải, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đây là những thông tin sai sự thât, bịa đặt và đã giao cho Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra và xử lý.