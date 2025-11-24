Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công đoàn hỗ trợ 1,5 tỉ đồng giúp người lao động Gia Lai sau mưa lũ

Thu Hằng
Thu Hằng
24/11/2025 18:56 GMT+7

Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và LĐLĐ địa phương hỗ trợ hơn 1,5 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động của tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ.

Ngày 24.11, đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam do Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân dẫn đầu đã đến động viên và trao quà cho đoàn viên, công nhân người lao động Công ty TNHH Đức Toàn (Khu công nghiệp Phú Tài, P.Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) bị ảnh hưởng do bão lũ vừa qua. 

Công đoàn hỗ trợ khẩn cấp 1,5 tỉ đồng giúp lao động Gia Lai sau mưa lũ - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân trao hỗ trợ 1 tỉ đồng giúp người lao động tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai

ẢNH: HOÀI PHƯƠNG

Tại đây, ông Huỳnh Thanh Xuân đã trao hỗ trợ khẩn cấp 1 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động tỉnh Gia Lai bị ảnh hưởng nặng bởi bão số 13 và đợt lũ vừa qua. Trong đó, 62 đoàn viên, người lao động của Công ty TNHH Đức Toàn được nhận hỗ trợ 2 triệu đồng/người.

Dịp này, LĐLĐ TP.Hải Phòng hỗ trợ 200 triệu đồng, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ 150 triệu đồng, LĐLĐ TP.Đà Nẵng hỗ trợ 200 triệu đồng… Tiếp nhận các nguồn hỗ trợ, Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Bích Thủy bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ các tỉnh, thành.

"Trong lúc khó khăn, sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời từ T.Ư, các tổ chức và địa phương trên cả nước, trong đó có Tổng LĐLĐ Việt Nam, đã tiếp thêm nguồn lực để người lao động sớm ổn định cuộc sống. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cam kết phân bổ, hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích, minh bạch, bảo đảm mỗi phần quà đến tay đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi bão lũ sớm nhất", bà Thủy bày tỏ.

Công đoàn hỗ trợ khẩn cấp 1,5 tỉ đồng giúp lao động Gia Lai sau mưa lũ - Ảnh 2.

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị thiệt hại do bão lũ

ẢNH: HOÀI PHƯƠNG

Thay mặt Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân gửi lời chia sẻ sâu sắc đến chính quyền, người dân và toàn thể đoàn viên, người lao động tỉnh Gia Lai về những mất mát, thiệt hại do bão lũ gây ra.

"Những phần quà hôm nay thể hiện trách nhiệm và tình cảm của tổ chức công đoàn, nhằm động viên, chia sẻ kịp thời những khó khăn, giúp anh chị em đoàn viên, người lao động sớm khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống và trở lại lao động, hỗ trợ doanh nghiệp nối lại chuỗi sản xuất", ông Huỳnh Thanh Xuân nói, đồng thời  đề nghị LĐLĐ Gia Lai tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương và doanh nghiệp chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Khám phá thêm chủ đề

Công đoàn Hỗ trợ khẩn cấp bão lũ Gia Lai người lao động
Xem thêm bình luận