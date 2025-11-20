Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam dự kiến tổ chức tháng 6.2026

Thông tin về Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam được Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết ngày 20.11, tại phiên họp lần thứ 14, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam dự kiến diễn ra vào tháng 6.2026 ẢNH: V.LÂM

Theo ông Nguyễn Đình Khang, phiên họp lần này, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam xem xét các nội dung theo thẩm quyền và cho ý kiến vào những vấn đề trình Hội nghị Ban Chấp hành Tổng liên đoàn lần thứ 8, nhất là các tài liệu phục vụ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam dự kiến diễn ra vào tháng 6.2026.

Đây là đại hội đầu tiên thực hiện theo mô hình tổ chức mới. So với các kỳ đại hội trước, thời gian chuẩn bị ngắn hơn, yêu cầu tiến độ nhanh, đòi hỏi sự tập trung cao và nỗ lực lớn.

Về dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn là hết sức cấp bách và cần thiết, nhằm cụ thể hóa Hiến pháp, pháp luật, các quan điểm chỉ đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, khắc phục những tồn tại, khó khăn để tổ chức công đoàn hoạt động tốt hơn.

Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) gồm 10 chương, 47 điều (giảm 1 chương, tăng 2 điều so với điều lệ hiện hành). Trong đó, giữ nguyên 18 điều, bỏ 1 chương, 6 điều quy định về công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; bổ sung 8 điều mới; sửa đổi, bổ sung nội dung của 21 điều.

Tại hội nghị, Thường trực Đoàn Chủ tịch và Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã cho ý kiến đối với tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp.