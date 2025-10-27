Vụ cà phê giả tại Gia Lai: Tạm giữ người pha trộn đậu nành, hương liệu

Sáng 27.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự ông N.V.H (38 tuổi, ở P.An Bình, Gia Lai) để phục vụ công tác điều tra hành vi sản xuất cà phê giả tại Công ty N.P Gia Lai.

Lực lượng chức năng thi hành lệnh tạm giữ hình sự ông N.V.H để điều tra hành vi sản xuất cà phê giả ẢNH: TRỊ BÌNH

Theo điều tra ban đầu, ông H. được ông V.M.T (47 tuổi, ở P.Hội Phú, Gia Lai), Giám đốc Công ty N.P Gia Lai, thuê với mức lương 10 triệu đồng/tháng để pha trộn đậu nành, hương liệu và một lượng nhỏ cà phê thật, tạo thành sản phẩm "cà phê bột" đưa ra thị trường.

Dù biết rõ việc làm này vi phạm pháp luật, ông H. vẫn tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của giám đốc công ty.

Cận cảnh xưởng nghi sản xuất cà phê bột giả: Tạm giữ giám đốc

Phát hiện hơn 5 tấn cà phê giả cùng hàng tấn nguyên liệu

Qua công tác nắm tình hình, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Gia Lai phát hiện Công ty N.P Gia Lai có dấu hiệu sản xuất cà phê giả để tiêu thụ. Lực lượng trinh sát đã theo dõi trong thời gian dài, thu thập chứng cứ và lên kế hoạch bắt quả tang.

Ngày 24.10, công an phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở công ty tại đường Mạc Đăng Dung (P.Hội Phú) và kho xưởng sản xuất ở đường Trường Sa (xã Gào).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hơn 5 tấn cà phê giả cùng hơn 4,5 tấn nguyên liệu, phụ gia dùng để sản xuất cà phê, gồm hương liệu, dầu bơ, chất tạo màu, hạt đậu nành, phụ gia tạo mùi...

Lực lượng công an khám xét khẩn cấp trụ sở và kho xưởng sản xuất của Công ty N.P Gia Lai ẢNH: TRỊ BÌNH

Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều máy móc phục vụ quá trình sản xuất như máy xay, máy rang, máy trộn, máy ép bao bì, máy in ngày sản xuất - hạn sử dụng, cùng các tài liệu liên quan hoạt động buôn bán cà phê bột của công ty này.

Làm rõ vai trò của từng người trong đường dây

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ ông V.M.T, Giám đốc Công ty N.P Gia Lai, để điều tra về hành vi sản xuất cà phê giả.

Ông N.V.H (phải) làm việc với lực lượng công an ẢNH: TRỊ BÌNH

Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với 15 người liên quan, gồm công nhân và người giúp việc tại công ty. Trong đó, ông N.V.H được xác định là người trực tiếp pha trộn nguyên liệu để tạo ra cà phê giả tại Gia Lai theo chỉ đạo của giám đốc V.M.T.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân trong vụ việc để xử lý nghiêm hành vi sản xuất và buôn bán cà phê giả theo quy định của pháp luật.